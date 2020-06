PS4 à 95 € chez Lidl, la fausse bonne idée du jour

La PlayStation 5 arrivera en fin d'année, mais sa petite sœur a encore du potentiel. Alors quand une grande enseigne décide de vendre un stock très limité de consoles à un prix défiant toute concurrence, le bouche-à-oreille a vite ramené du monde. Car oui, Lidl comptait vendre ce matin des PS4 à 95 € !

L'offre n'était pas nationale, ou même régionale, elle concernait seulement le magasin d'Orgeval, dans les Yvelines. La boutique devait ouvrir ses portes ce matin et avait récupéré quelques consoles invendues d'autres magasins, Lidl n'avait pas l'intention de communiquer sur l'offre et comptait sans doute écouler ses PS4 discrètement, mais un internaute a signalé le bon plan hier soir du Dealabs, célèbre site regroupant un tas d'offres. L'information a vite tourné sur les réseaux sociaux, des centaines de personnages étaient devant le Lidl ce matin, et bien évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Face à cet attroupement, les forces de police ont été appelées, quelques bombes de gaz lacrymogène ont été vidées, et le Lidl d'Orgeval n'a finalement pas ouvert ses portes. Encore plus décevant, les PS4 ont été retirées du magasin et renvoyées « chez leur fournisseur », comme l'a annoncé un représentant au microphone, invitant les potentiels clients à rentrer chez eux. Face à ce tollé, Lidl a publié un communiqué sur les réseaux sociaux :

Bonjour. De nombreuses vidéos circulent à propos de la vente de PS4 déstockées initialement prévue ce matin dans le cadre de l'ouverture du magasin d'Orgeval (78). En effet, il s'agissait d'une opération spéciale de déstockage issue d'une ancienne vente d'avril 2018. Aucune communication de notre part n'a été faite sur cette opération, mais une photo personnelle a été malencontreusement relayée à de nombreuses reprises. Des ventes similaires avaient déjà été mises en place sur d'autres ouvertures et s'étaient très bien déroulées. Ce jour, nous estimons que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour maintenir l'ouverture du supermarché. La vente de PS4 est également définitivement annulée. Nous avons été très surpris par cet engouement et nous excusons pour la gêne occasionnée.

La PlayStation 4 à 95 €, c'est donc loupé pour cette fois, vous pouvez cependant retrouver la console de Sony à son prix normal de 299 €, ou opter pour un modèle Pro en édition limitée The Last of Us II pour 399 €.

Lire aussi : EDITO : « PS5, sur les pas de sa grande sœur », Merouan, fondateur de la chaîne « LeCoindesJoueurs », exprime son avis sur le futur de la PS5