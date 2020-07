PS4 : les 10 party games incontournables selon PlayStation

Quand vous pensez « console de salon », vos neurones s'orientent directement vers les « Triples A » ou encore les FPS... Mais il y a un genre à ne pas louper, surtout si des amis débarquent à la maison : les party games. Et pour cause, ces jeux multijoueurs arrivent à créer des moments de rires, de pleurs et de joie de par leur vocation : être amusant. En hommage à la PS4 (qui est désormais en fin de vie avec la sortie prochaine de la PS5), PlayStation Access a concocté une liste de 10 party games incontournables à jouer avec vos camarades (restez à un mètre de distance, s'il vous plaît ! ) sur cette console.

Voici donc les expériences à ne pas louper selon Mister S. :

Crash Team Racing: Nitro Fueled, 2019

Que seraient les party games sans jeux de courses ? Crash Team Racing: Nitro Fueled est un jeu de course dynamique dans lequel vous pourrez affronter vos amis sur les 40 différents circuits proposés, en prenant l'avantage grâce à vos talents de pilote ou encore grâce a votre œil aguerri qui saura repérer les passages et les secrets dissimulés dans les différentes courses. Ce Crash Team Racing n'a rien à envier à un Mario Kart, référence dans ce domaine, de par son originalité et sa prise en main.

Retrouvez Crash Team-Racing: Nitro Fueled, au prix de 37,81 € sur Amazon.

SpeedRunners, 2013

Toujours dans les jeux de course, nous retrouvons SpeedRunners , un titre en 2D déjanté aux graphismes cartoon qui vous tiendra vous et vos amis en haleine tout le long de la partie. Une fois que vous aurez choisi vos personnages, courez ! Car si vous êtes trop lents et sortez de l'écran, c'est fini pour vous. Vous devrez user de stratégie (et de fourberie) afin de piéger vos adversaires en utilisant votre grappin et autres armes et les bonus disponibles durant la course.

Retrouvez SpeedRunners en téléchargement sur le PS Store au prix de 9,99 €.

Duck Game, 2015

Frustré d'avoir perdu contre vos amis à la course ? Vengez-vous ! Duck Game est un jeu de combat/plateforme absurde dans lequel vous incarnerez... des canards, mais des canards armés jusqu'aux dents (au bec ?) ! Avec plus de 50 armes et niveaux disponibles, le jeu promet de vous faire passer des moments de rires et colère intenses avec vos amis (ou votre famille, mais attention aux disputes).

Retrouvez Duck Game sur le PS Store au prix de 12,99 €.

TowerFall Ascension, 2014

TowerFall Ascension est un jeu de combat/plateforme dans lequel, équipé d'un arc et de flèches, vous devrez venir à bout de vos amis en leur tirant dessus ou en leur sautant sur la tête (peu agréable vous vous en doutez). Si vous n'avez pas envie de vous battre contre vos amis, battez-vous ensemble dans le mode coopération pour détruire des vagues d'ennemis et divers boss afin de sauver Towerfall !

Retrouvez TowerFall Ascension sur le PS Store au prix de 13,99 €.

Stikbold!, 2016

Vous souvenez-vous de la balle au prisonnier ? Eh bien, le concept de Stikbold! est le même, mais en plus nerveux : vous devez attraper le ballon et le jeter sur vos amis afin de les assommer, le tout dans des niveaux originaux proposant leurs lots de surprises (jouez sur un rond-point en esquivant les voitures qui passent par exemple). Très nerveux et promettant des retournements de situations inattendus, Stikbold! promet d'animer vos soirées et après-midi comme il se doit.

Retrouvez Stikbold! sur le PS Store au prix de 4,49 €.

Overcooked 2, 2018

Dans Overcooked 2, vous devez vous allier avec vos amis en cuisine afin de préparer le plus de commandes possible dans le temps imparti. Le hic ? Les cuisines sont toutes différentes. Vous passez donc d'une cuisine banale à des cuisines montées sur des montgolfières, ou encore sur des radeaux descendant un fleuve à toute allure. Embrouilles et rigolades garanties !

Retrouvez Overcooked 2 au prix de 19,90 € sur Amazon.

Gangbeast, 2017

Gangbeast est un jeu de combat à la physique délirante et aléatoire dans lequel vous devrez mettre KO vos adversaires de toutes les façons possibles grâce aux différents pièges et mécanismes présents dans les niveaux, avec votre personnage personnalisé. Vous pouvez jouer en mode coopératif afin de terrasser des vagues d'ennemis ou encore en mode « football » dans lequel vous devrez vous battre afin de marquer le plus de buts.

Retrouvez Gang Beasts au prix de 24,99 € sur Amazon.

Sportsfriends, 2014

Sportsfriends est une compilation de 4 mini-jeux à jouer à plusieurs :

Super Pole Riders

Vous, et votre opposant êtes équipés de perches et devez pousser une balle accrochée sur un fil dans les cages adverses. Bloquez et sautez sur vos adversaires afin de les empêcher de marquer. Barabariball

Dans ce jeu, le but sera d'envoyer la balle dans l'eau du camp de l'adversaire tout en le combattant afin de l'empêcher de faire de même. Vos réflexes et votre combattivité ici seront la clé de la victoire. Joust

Joust n'est pas un jeu comme les autres : vous n'aurez pas besoin de regarder votre écran pour y jouer. En fait, gardez plutôt un œil sur votre adversaire, car le but ici sera de faire brusquement bouger la manette de l'autre afin de le faire perdre. Hokra

Un jeu de ballon, mais il n'y a que des carrés ? Dans Hokra, vous devrez voler et contrôler une balle, et remplir les zones aux couleurs de votre équipe afin de remporter la victoire. Communiquez et faites preuve de stratégie afin de remporter la partie.

Retrouvez Sportsfriends sur le PS store au prix de 13,99 €.

Tricky Tower s, 2016

Dans ce titre, vous devez faire la course contre vos amis afin de construire une tour à l'aide de pièces (rappelant les pièces de Tetris) sans les faire tomber ! Le jeu possède plusieurs modes comme un coin où vous devrez utiliser le plus de pièces dans un espace défini, ou encore un mode survie dans lequel faire tomber des pièces vous coûtera des vies. Vous pouvez utiliser vos pouvoirs de sorcier afin de compliquer la tâche à vos adversaires.

Retrouvez Tricky Towers au prix de 19,03 € sur Amazon.

Keep talking and nobody explodes , 2018

Dans ce jeu de coopération, vous devrez désamorcer une bombe à deux équipes. Une équipe qui sera devant la TV doit décrire la bombe à la deuxième équipe qui ne possède que le manuel permettant de la désamorcer. Vous devrez communiquer et faire preuve de sang froid afin de désamorcer cette bombe avant le temps imparti.

Retrouvez Keep talking and nobody explodes sur le PS Store au prix de 7,49 € (disponible également sur PS VR).