PS4 : le multijoueur est gratuit ce week-end, profitez-en !

Une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. À l'occasion de l'annonce des jeux du PlayStation Plus du mois d'août il y a maintenant dix jours, Sony Interactive Entertainment avait annoncé qu'il allait organiser un nouveau week-end d'accès gratuit au multijoueur, pour faire suite à celui qui s'est tenu en juillet.

L'opération aura donc lieu du samedi 8 août à 0h01 au dimanche 9 août à 23h59, et vous permettra d'accéder sans limite ni condition à l'ensemble des fonctionnalités liées au jeu en ligne. Si vous tournez en rond sur FIFA 20 et Call of Duty: Modern Warfare et êtes à la recherche de nouvelles sensations, c'est le moment où jamais de lancer une partie contre d'autres joueurs.

Et si vous voulez faire durer le plaisir, il va falloir vous abonner : un an de PlayStation Plus coûte pour rappel 59,99 €, et donne à la fois accès à deux jeux PS4 par mois et donc au multijoueur sans limite. Pour mémoire, pas de quoi être jaloux si vous êtes sur Xbox One : Microsoft organise de son côté un Big Gaming Weekend avec 10 jeux jouables gratuitement pendant quatre jours.