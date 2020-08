Xbox One : le multijoueur et 10 gros jeux, dont Modern Warfare et Gears 5, gratuits ce week-end !

Il n'y a pas que les joueurs PS4 qui auront droit à un week-end d'accès au multijoueur gratuit en cette fin de semaine. Microsoft a une opération encore plus intéressante à proposer aux possesseurs de Xbox One avec le Big Gaming Weekend. Dès maintenant et jusqu'au 10 août, vous pouvez ainsi profiter des services en ligne gratuitement, sans pour autant être abonné au Xbox Live Gold.

Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'en parallèle, des titres normalement payants sont à essayer gratuitement ! 10 titres populaires, dont Borderlands 3, Gears 5 et Call of Duty: Modern Warfare (sans sa campagne) sont jouables sans frais pendant quelques jours, avec dont leurs modes multijoueurs débloqués en sus. À noter que certains des jeux peuvent aussi être essayés sur PC durant ce laps de temps.

Call of Duty: Modern Warfare – Console (Multijoueur uniquement) – Disponible du 7 au 10 août

Avec Call of Duty: Modern Warfare, découvrez la véritable nature de la guerre moderne et une intensité sans précédent. Jouez gratuitement à l’intégralité des modes multijoueur ce week-end. Si vous avez déjà téléchargé la version gratuite de Call of Duty: Warzone, aucun téléchargement supplémentaire n’est nécessaire.

Gears 5 – Console & PC

Héritier de l’une des plus grandes sagas du jeu vidéo, Gears revient plus fort que jamais, avec cinq modes de jeu exaltants et une campagne à la profondeur inédite. Une guerre ouverte fait rage. Face à cette menace, Kait Diaz part enquêter sur ses liens avec l’ennemi et découvre le véritable danger qui pèse sur Sera : elle-même. Disponible dans le Xbox Game Pass.

Black Desert – Console

Un immense monde vivant vous attend dans ce MMORPG. Dans cet univers médiéval fantastique, vous pourrez vous battre aux côtés de vos amis au sein de guildes, assiéger de nombreux châteaux et développer vos capacités en pêchant, marchandant et en confectionnant de nouveaux objets. Découvrez l’action soutenue du titre et chassez des monstres tout en profitant des graphismes magnifiques d’un monde immersif qui ne demande qu’à être exploré.

Dragon Ball FighterZ – Console

Prenez part à des affrontements épiques dans des environnements destructibles et découvrez les grands combats de la saga sous un autre jour. Composez votre équipe en choisissant vos combattants parmi un immense casting composé de vos personnages préférés et lancez-vous dans des combats incroyables en 3 contre 3 ! La quintessence de ce qui a rendu la série animée si populaire condensée dans un jeu de combat, tout simplement.

Monster Hunter: World – Console

Incarnez un chasseur et traquez des monstres féroces dans un écosystème luxuriant. Utilisez l’environnement, la faune et la flore pour triompher de vos proies. Chassez seul ou avec un à trois autres joueurs en ligne, et servez-vous des matériaux récupérés sur les monstres abattus pour fabriquer des pièces d’équipement et affronter des créatures toujours plus redoutables. Votre voyage vous fera découvrir le Nouveau Monde et avec le contenu supplémentaire Iceborne, votre aventure continuera au-delà de ses contrées ! Disponible dans le Xbox Game Pass.

Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited – Console

Rejoignez les plus de 15 millions de joueuses et de joueurs de Elder Scrolls Online pour découvrir une aventure à nulle autre pareille dans ce RPG en ligne ayant reçu plusieurs récompenses et prenant place dans l’univers de The Elder Scrolls. Disponible dans le Xbox Game Pass.

Borderlands 3 – Console – disponible du 6 au 9 août

Le shooter-looter est de retour avec ses trilliards d’armes pour une aventure complètement folle ! Affrontez de nouveaux mondes et ennemis dans la peau de l’un des quatre Chasseurs de l’Arche proposés. Jouez en solo ou en coop pour amasser du butin et sauver la galaxie d’une secte terrifiante et de ses impitoyables leaders.

Subnautica – Console & PC

Vous vous êtes crashé sur une planète aquatique extra-terrestre : la seule solution, c’est de plonger. Découvrez des récifs à peine submergés baignant dans la lumière du soleil aussi bien que des tranchées cachées dans les profondeurs. Explorez ce monde ouvert aquatique, prenez les commandes de différents sous-marins, créez votre propre équipement et montrez-vous plus intelligent que la vie sauvage pour vous aventurer toujours plus loin et confectionner des objets plus complexes. Disponible dans le Xbox Game Pass.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Console

Participez à des combats en ligne à 4 contre 4 ! Graphiquement, Shinobi Striker bénéficie d’un tout nouveau style. Prenez la tête de votre équipe et combattez en ligne pour devenir le meilleur des ninjas ! Disponible dans le Xbox Game Pass.

Ark: Survival Evolved – Console & PC

Échoué sur une île mystérieuse, vous devez chasser, récolter, confectionner de l’équipement, cultiver la terre et construire un abri pour survivre. Utilisez vos compétences et votre ruse pour tuer, apprivoiser, élever et chevaucher les dinosaures et autres créatures préhistoriques qui peuplent le monde de ARK. Coopérez ou affrontez des centaines de joueurs en ligne ou tentez de survivre par vous-même en jeu local. Disponible dans le Xbox Game Pass.