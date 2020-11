PS5 : la console peut-elle lire les CD audio ? Nous avons fait le test

La PlayStation 5 arrive en Amérique du Nord et au Japon d'ici quelques heures. Les joueurs pourront donc découvrir un tout nouveau monde plaisant et rapide (lire nos premières impressions sur la console). Une question revient souvent : est-il possible de lancer un CD audio avec cette nouvelle plateforme ? Eh bien, nous avons fait le test... Le tout en vidéo !

Comme vous venez de le voir, le message suivant apparaît :

Disque non reconnu.

Vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou sale, ou qu'il n'a pas été inséré à l'envers.

Dommage pour le coup... Rappelons que la date de sortie de la PS5 en Europe est fixée au 19 novembre 2020.

Lire aussi : PS5 : où précommander sa console ?