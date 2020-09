PS5 : les jaquettes de Demon's Souls, Sackboy: A Big Adventure et d'autres jeux dévoilées

À la fin d'année, Sony lancera sa PlayStation 5, mais les fans attendent toujours de connaître le prix des consoles japonaises et surtout leur date de sortie. Tout cela devrait arriver vite d'après les rumeurs, et Amazon.com.au (en Australie) vient de mettre en ligne plusieurs pages, dévoilant des jaquettes.

Nous pouvons ainsi découvrir, sur la seconde page essentiellement, les jaquettes de Demon's Souls, Destruction AllStars, Returnal, Sackboy: A Big Adventure et Gran Turismo 7, mais aussi Overcooked! All You Can Eat, Planet Coaster: Console Edition et Call of Duty: Black Ops Cold War. Pas de vraies surprises en vue, certains artworks peuvent changer d'ici le lancement, et le bandeau blanc propre à la console next-gen de Sony est bien là, de quoi éviter toute confusion avec les boîtes PS4, toutes bleus. De nouvelles images du remake de Demon's Souls sont également diffusées. D'autres jaquettes sont affichées, mais elles étaient déjà connues, à l'instar de celle d'Assassin's Creed Valhalla, déjà précommandable contre 69,99 € sur Amazon.fr.

Ces visuels soulèvent quand même quelques questions en cette période où l'information fuse et peut débouler d'un moment à l'autre, alors, Sony va-t-il dévoiler très prochainement la date de sortie de la PS5 et lancer en même temps les précommandes ? La réponse ne devrait plus trop tarder.

Lire aussi : PS5 : une première boîte de jeu dévoilée, celle de Marvel's Spider-Man: Miles Morales !