PS5 : « une puissance de calcul impressionnante qui détruit tout le reste sur de lourdes charges de travail », selon un expert en technologie de rendu

Eric Lengyel, un informaticien spécialisé dans le développement de moteurs de jeux, l'infographie et l'algèbre géométrique, nous démontre via son compte Twitter la puissance de calcul dont dispose la dernière console de Sony. Celui qui a notamment contribué à la création d'Open Data Description Language (OpenDDL) et Open Game Engine Exchange (OpenGEX) utilise un comparatif basé sur l'algorithme de rendu de polices Slug pour faire comprendre que la PlayStation 5 est loin d'être ridicule.

Cet algorithme permet de voir à quelle vitesse les pixels peuvent être remplis avec des glyphes (représentation graphique d'un signe typographique, autrement dit d'un caractère ou d'un accent, ou bien d'une ligature de ces caractères) rendus directement à partir de courbes de Bézier sur divers matériels. Via les deux tests présents dans son post, nous pouvons y découvrir que la machine de Sony se retrouve logiquement devant la Xbox One X et de nombreuses cartes graphiques du marché. Il est cependant dommage de ne pas avoir eu droit à un comparatif avec la Xbox Series X et la carte RTX 3080 afin de pouvoir mieux juger du potentiel offert par la console. Il n'y a plus qu'à trouver quelqu'un pour lui en prêter une...

Voici quelques chiffres de performance montrant à quelle vitesse les pixels peuvent être remplis avec des glyphes rendus directement à partir des courbes de Bézier sur divers matériels. La PS5 a une puissance de calcul impressionnante et détruit tout le reste sur de lourdes charges de travail (je n'ai pas de GeForce 3080 pour tester).

Si cette démonstration de puissance démontrée par deux simples graphiques vous a convaincu de vous procurer la PlayStation 5 dans les semaines à venir, nous vous invitons à surveiller de très près le réapprovisionnement des stocks qui s'opère de manière régulière ses derniers jours.