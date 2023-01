PSVR 2 : la compatibilité PC est-elle envisageable ? Entre fantasme et réalité

Le PlayStation VR 2 arrivera dans à peine plus d'un mois et les attentes envers le nouveau bébé de Sony sont très fortes. Ses caractéristiques sont prometteuses, son catalogue de lancement reste encore un peu léger en nombre, mais il y a des exclusivités AAA qui font plus qu'envie comme Resident Evil Village ou encore Gran Turismo 7. Tout laisse à penser que ce n'est qu'un début, mais certains aimeraient quand même voir ce casque VR sortir de l'univers PlayStation pour pouvoir être utilisé sur PC. Voyons si cela peut être envisagé ou restera un fantasme pur et dur.

Il est vrai que le PlayStation VR est un casque VR doté de belles fonctionnalités. Il a un écran OLED HDR offrant une définition de 2000 x 2040 par œil, un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et un champ de vision à 110°. Avec son suivi des yeux, les jeux profitent d'un rendu fovéal qui permet d'afficher des graphismes beaucoup plus détaillés là où le joueur regarde en économisant des ressources en ne forçant pas la définition là où ce n'est pas utile. Ajoutez à cela, un retour haptique de qualité sur les contrôleurs et le visage et vous avez un casque VR qui, pour environ 600 euros, a de quoi faire rêver les joueurs PC VR. Ces derniers, pour des fonctionnalités plus ou moins équivalentes, doivent payer plus de 1 200 euros... Bref, vous l'avez compris, l'espoir de pouvoir utiliser le PSVR 2 sur un PC a du sens, mais cela restera sans doute un fantasme non réalisé. À cela, nous y voyons plusieurs raisons. La première est commerciale, la seconde technique.

En premier lieu, si le casque est vendu si peu cher - certes, tout est relatif - c'est pour le rendre le plus abordable possible. Ce prix d'appel est donc certainement très proche du coût de revient voire peut-être même en dessous. Ceci est économiquement viable, car Sony va se rattraper sur les commissions prises sur les ventes de jeux ou de ses propres licences. C'est un peu comme les machines à café qui sont vendues à des prix dérisoires, voire offertes parfois, car ce sont les dosettes qui vont faire la marge. En clair, PlayStation n'a certainement pas la volonté de vendre des casques pour qu'ils soient utilisés sur un autre système que la PlayStation 5.

Ensuite, suite à ce constat, il est donc logique de penser que de nombreuses protections ont été mises en place pour contrer ceux qui essayeraient de rendre la chose possible. Si les hackeurs ont réussi à faire tourner le PSVR sur PC, c'est que sa technologie était bien plus simple. Pour autant, il aura fallu pas moins de cinq ans pour arriver à obtenir un suivi des contrôleurs originaux (moves) correct et encore, cela reste assez expérimental. Personne n'a acheté un PSVR pour faire de la VR sur PC, même avec le hack. Pour le PlayStation VR 2, la donne n'est plus la même, car ce casque VR est un modèle haut de gamme et pourrait vraiment séduire bon nombre de gens s'il pouvait être utilisé sur PC. Et Sony doit le savoir. Détourner le PlayStation VR 2 de sa console native est-il vraiment impossible ? Pas forcément, mais il faudra sans doute attendre de longues années avant de peut-être voir un PSVR 2 tourner sur PC de façon non officielle. Entre le décryptage des signaux, le contournement des éventuelles sécurités incluses, le développement de drivers tiers (pas simple, ça), autant dire que si vous achetez un PSVR 2 aujourd'hui, procurez-vous bien une PS5 pour pouvoir vous en servir.

Au passage, même si c'est un peu hors sujet, l'autre question qui se pose est de savoir si PlayStation décidera de mettre sur SteamVR, ou ailleurs, des versions PC de ses titres en réalité virtuelle exclusifs. Cela permettrait de jouer avec les casques déjà existants aux jeux Sony. C'est tout à fait envisageable vu que c'est déjà le cas pour certains titres non VR actuels. Au final, le PSVR 2 va sans nul doute rester lié - avec ou sans fil, d'ailleurs - à la PlayStation 5 pendant de longues années. Il faut donc espérer que les développeurs trouvent ce marché porteur et proposent de bons jeux afin que le grand public suive aussi de son côté. À suivre, dès le 22 février prochain !