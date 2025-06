POPUCOM : ce platformer d'aventure Splatoonesque est disponible sur PC et collabore déjà avec les Lapins Crétins

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de POPUCOM, mais il pourrait bien s'agir de l'une des très bonnes surprises de ce mois de juin. Il s'agit d'un jeu coopératif multijoueur mêlant aventure et plateforme développé par Hypergryph (Arknights) et édité par GRYPHLINE (ex-Gryph Frontier) initialement annoncé en septembre 2023 sur PS5, PS4 et PC (Steam et Epic Games Store), mais qui a depuis mis de côté l'ancienne console de Sony. Comme d'autres avant nous, il pourrait être décrit comme un étonnant croisement entre Splatoon et Puzzle Bubble, entre autres inspirations qui transparaissent des quelques vidéos sur la Toile. Deux modes principaux sont inclus, le premier centré sur une histoire narrative pour deux joueurs et l'autre nommé Party destiné à trois ou quatre personnes. Dans tous les cas, il est possible d'en profiter en local et en ligne, tandis que diverses options d'accessibilités liées aux couleurs sont là pour aider, notamment les daltoniens. Et parmi les nombreuses langues supportées, il y a évidemment du français.

POPUCOM est donc disponible dès à présent sur PC, tandis que son arrivée sur PS5 sera précisée ultérieurement. Vous trouverez ci-dessous une description plus complète de ce qu'il propose.

POPUCOM est un jeu multijoueur d'aventure et de plateforme en coop. Vous incarnez un aventurier appelé sur une planète inconnue pour vous lancer dans une aventure spatiale avec vos amis. Vous ferez face à divers ennemis et utiliserez des techniques et des objets amusants pour éliminer les menaces et rendre au monde sa gloire d'antan. Découvrez un gameplay amusant en coop Collaborez avec vos amis sur une grande variété de défis. Une coopération efficace et un bon travail d'équipe seront la seule manière de progresser. Que ce soit pour faire face à de puissants ennemis ou résoudre des énigmes complexes, vous devrez œuvrer de concert pour triompher ! Plongez dans une aventure colorée La couleur joue un rôle crucial dans ce monde fantastique. Elle est la clé de tout, de la résolution des énigmes aux combats. Vous devrez changer de couleur pour activer des mécanismes et résoudre des énigmes, ainsi que tirer du gel Pomu de différentes couleurs pour modifier l'environnement et blesser les ennemis. Maîtrisez les techniques de changement de couleur et de match-3 pour venir à bout des énigmes et de vos ennemis ! Utilisez des objets pour faire des miracles Pendant votre voyage, vous obtiendrez des objets connus sous le nom de super-artéfacts. Ces artéfacts merveilleux comprennent Rollo la bombe, Chapitaine Kitty, Bot barrière et Powerkid. Chacun d'entre eux vous octroie une capacité unique pour vous permettre de détruire les obstacles et résoudre les énigmes qui jalonnent l’aventure. Affichez votre style Mais il n'y aura pas que du combat, vous pourrez aussi afficher votre style ! Choisissez parmi une sélection d'équipements et d'objets cosmétiques dans le Placard et combinez-les pour créer des looks uniques. Vous pourrez ensuite partir à l'aventure arborant un style personnalisé ! Jouez à des mini-jeux d'arcade En plus des combats épiques et des énigmes intéressantes, le jeu comprend un certain nombre de mini-jeux amusants. Rendez-vous à la salle d'arcade du jeu pour vous éclater entre deux niveaux.

Vous pouvez retrouver ci-dessous de précédentes vidéos de POPUCOM et des visuels en page suivante, certains datant de la révélation du jeu.

Vidéo d'annonce de septembre 2023

Si POPUCOM vous intéresse, il est actuellement vendu 16,19 € sur Steam et l'Epic Games Store au lieu de 17,99 € jusqu'au 16 juin pour son lancement. Une Too Many Clothes Edition (Deluxe) incluant quatre tenues en DLC pour un total de 12 articles cosmétiques est aussi proposée, coûtant 20,87 € au lieu de 22,68 €. En se connectant au jeu d'ici cette même date, deux ensembles de skins seront offerts.

Mais ce n'est pas tout, car GRYPHLINE s'est associé à Ubisoft pour concevoir un DLC Lapins Crétins Chic Pack vendu 4,99 €. Dans celui-ci, les joueurs retrouveront les coiffures Fête Bwahtastic et Lapin Aventurier, les armes principale et secondaire Rainboh BWAAAAHster et Lapin Envahisseur, ainsi que l'effet d'entrée Lapin-Wobble Pod. Il ne sera toutefois disponible que jusqu'au 29 juin et a eu droit à sa propre bande-annonce :

