PUBG : le mode Team Deathmatch se lance en vidéo

La semaine dernière, les développeurs de PlayerUnknown's Battlegrounds dévoilaient le mode Team Deathmatch, qui délaissera le Battle Royale pour revenir à une expérience un peu plus classique.

Même si ce mode TDM avait déjà été détaillé, PUBG Corp. partage également une bande-annonce mettant en avant les principales règles de ce mode qui sera à retrouver prochainement dans l'Arcade. Il n'y a pas grand-chose de compliqué, deux équipes de huit joueurs s'affrontent sur sept cartes inspirées de Sanhok, Vikendi, Miramar et Erangel, la première équipe à atteindre les 50 kills ou qui a le plus d'éliminations au compteur après 10 minutes remporte la manche et il faut en gagner deux pour être victorieux.

Le mode Team Deathmatch est disponible dès maintenant sur les serveurs live PC et devrait arriver dans les prochains jours sur PlayStation 4 et Xbox One.

