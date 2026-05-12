R-Type Dimensions III : Teaser et bonus de précommande avant le décollage

La série culte de shoot’em up prépare son retour numérique le 19 mai 2026. ININ Games mise sur une offre spéciale : une clé numérique offerte pour toute précommande physique, permettant de jouer en avance.

Le compte à rebours est lancé pour R-Type Dimensions III. ININ Games confirme que le nouvel opus de la légendaire saga de shoot’em up à défilement horizontal débarquera en version numérique le 19 mai 2026. À une semaine du lancement, l’éditeur fait grimper la pression avec un second teaser qui fait la part belle à l’action arcade et aux boss biomécaniques iconiques de la licence.

L'héritage du "Bydo" en version moderne

Cette nouvelle vidéo rappelle l'ADN de la franchise : combats millimétrés, ambiance organique et difficulté exigeante. Ce troisième volet promet de fusionner les sensations "old-school" avec des améliorations visuelles contemporaines, restant fidèle au travail de restauration déjà opéré sur les précédents épisodes de la collection Dimensions.

Un bonus de taille pour les collectionneurs

ININ Games ne néglige pas les amateurs de boîtes. Pour toute précommande d'une édition physique sur ININGAMES.COM, les joueurs recevront immédiatement une clé numérique gratuite.

L'avantage est double :

Économie : Une valeur de 9,99 € offerte.

Accès Anticipé : La clé permet de lancer la mission dès le 15 mai 2026 , soit quatre jours avant la sortie officielle sur les boutiques virtuelles.





ININ Games : Les gardiens du temple arcade ?

Avec cette sortie, l'éditeur allemand poursuit sa mission de conservation du patrimoine vidéoludique. Spécialiste du revival (Space Invaders, Turrican, Wonder Boy), ININ Games continue de faire le pont entre la nostalgie des années 90 et les plateformes modernes. R-Type Dimensions III s’annonce déjà comme une pièce maîtresse de leur catalogue pour cette année 2026.