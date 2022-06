Ragnarock : le nouveau DLC en partenariat avec le Hellfest disponible dès à présent

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, WanadevStudio et le célèbre festival du Hellfest se sont associés afin de proposer aux amateurs de VR et de metal un nouveau DLC à Ragnarock. Téléchargeable dès aujourd’hui, cette nouvelle extension comprend bien entendu de nouvelles chansons, mais également quelques surprises...

Les nouveaux titres jouables dans le DLC Hellfest RAID de Ragnarock





Depuis sa sortie en décembre 2020, Ragnarock s’est imposé comme un titre incontournable. Dans ce jeu de rythme qui se situe dans l’univers scandinave, vous devez battre des tambours en rythme à l’aide de vos marteaux afin de faire avancer votre drakkar. Dans la même veine que Beat Saber, le titre est parvenu à se démarquer grâce à une playlist épique, inspirée par le folklore nordique et celtique. 3 mois après la parution de Gloryhammer RAID, le 1er DLC de Ragnarock, le développeur indépendant lyonnais WanadevStudio fait encore parler de lui avec la sortie du DLC Hellfest RAID, développé en partenariat avec le célèbre festival de metal. Au programme de cette extension payante qui ravira les amateurs de rock, 11 morceaux de groupes qui seront présents lors de l’édition 2022 du Hellfest :

The Offspring - You’re Gonna Go Far, Kid

Nightwish - Tribal

DragonForce - Heart Demolition

Gojira - Born For One Thing

Helloween - Skyfall

Blind Guardian - Battlefield

Avatar - Going Hunting

The Rumjacks - One For The Road

Therion - Great Marquis of Hell

Disconnected - Life Will Always Find Its Way

Fejd - Härjaren

Des contenus additionnels aux couleurs du Hellfest





Afin de célébrer cette collaboration inédite entre le studio et le célèbre festival organisé à Clisson, WanadevStudio a décidé de célébrer l’occasion comme il se doit. Ainsi, en plus des nouvelles chansons, ce DLC Hellfest RAID intègre des contenus exclusifs. Cette bande-annonce vous donne un aperçu des réjouissances qui vous attendent... Une nouvelle pièce est désormais accessible : le vestiaire. Vous pourrez y choisir votre drakkar et vos marteaux parmi les différents modèles disponibles ! Pour l’évènement, un navire et des marteaux aux couleurs du festival sont proposés. Un nouvel environnement jouable inspiré par le Hellfest est également accessible dès aujourd’hui. Cette carte inédite reprend tous les lieux mythiques du festival transposés dans l’univers de Ragnarock. De quoi patienter jusqu’au début du festival qui aura lieu cette année entre le 17 et le 26 juin 2022. Ben Barbaud, co-créateur du Hellfest et directeur de l’évènement, se réjouit de cette collaboration inédite entre un festival et un studio de développement :

Si on m’avait dit que 17 ans après la création du festival Hellfest, celui-ci deviendrait le héros d’un jeu vidéo en réalité virtuelle, je n’y aurai pas cru ! Nous sommes fiers de ce partenariat avec WanadevStudio qui met en avant la richesse culturelle de notre festival à travers un Art en plein développement. Musique live et jeux vidéo liés pour proposer aux joueurs un concept unique et vivre un bout de « l’expérience Hellfest » à travers la VR. Good Game and Have Fun in Hell!

Pour rappel, Ragnarock est disponible sur SteamVR, Meta Store et Viveport. Une version PlayStation VR est également prévue.