Dying Light 2 Stay Human : le lancement du DLC Bloody Ties à nouveau repoussé, le Chapitre 2 disponible pour patienter

Le mois dernier, durant l'Opening Night Live de la gamescom 2022, Techland a introduit la première extension payante de Dying Light 2 Stay Human baptisée Bloody Ties, dont le scénario sera lié à une arène, le Carnage Hall. À la base, ce DLC aurait dû voir le jour en juin dernier, mais avait ensuite été repoussé à septembre. Sauf que c'est la date du 13 octobre 2022 qui a finalement été arrêtée... pour être à nouveau décalée cette semaine.

C'est au détour d'un message sur Twitter ce mercredi que le studio polonais a indiqué reporter le lancement de Bloody Ties au jeudi 10 novembre afin de permettre à l'équipe d'avoir du temps supplémentaire pour polir le contenu et en éliminer les bugs. Espérons que ce délai en vaille la peine.

Par ailleurs, le Chapitre 2 a été lancé il y a quelques jours, intitulé A Huntress and a Hag, qui comme son nom l'indique introduit comme personnage allié la chasseuse Shen Xiu et une créature redoutable appelée Hag, mais pas seulement. Et si vous redoutiez de ne pas pouvoir profiter de ce type de contenu en raison d'une possible limite de temps, rassurez-vous, car le Chapitre 1 reste accessible. Tous les détails sont listés ci-dessous.

Cette fois, vous devrez vous concentrer sur la traque et la chasse de votre proie. Serez-vous capable d'aider la Chasseuse à abattre une fois pour toutes, l'horreur inimaginable qu'est la Hag et sa légion de Pleaguebearers ? La Hag est une créature très dangereuse et un défi ultime pour tout chasseur. Cependant, vous pourrez acquérir de nouvelles armes à distance et ça en vaudra vraiment la peine ! Une nouvelle agente pour ce chapitre : voici Shen Xiu, alias la Chasseuse. La toute nouvelle agente de ce chapitre est une traqueuse très talentueuse. Avez-vous déjà trouvé divers conteneurs d'arc au cours de votre voyage ? Ils lui appartenaient tous, car c’est une experte en armes à distance. De plus, elle représente les Chasseurs, une mystérieuse faction de chasseurs très talentueux, employés pour traquer et éliminer les plus dangereux des infectés. La traque de sa nouvelle proie l'a menée tout droit vers la ville.

: voici Shen Xiu, alias la Chasseuse. La toute nouvelle agente de ce chapitre est une traqueuse très talentueuse. Avez-vous déjà trouvé divers conteneurs d'arc au cours de votre voyage ? Ils lui appartenaient tous, car c’est une experte en armes à distance. De plus, elle représente les Chasseurs, une mystérieuse faction de chasseurs très talentueux, employés pour traquer et éliminer les plus dangereux des infectés. La traque de sa nouvelle proie l'a menée tout droit vers la ville. Nouveaux ennemis : affrontez de tout nouveaux dangers sous la forme de la Hag (une variante menaçante de la Banshee) et des Plaguebearers (des ennemis humains infectés par la Hag). Mais attention, c'est un ennemi très rapide et agile qui est presque impossible à toucher au corps à corps et qui peut facilement vous prendre au dépourvu. La sorcière peut même résister à la lumière du jour et aux rayons UV. Il vous faudra donc revoir votre tactique ! De plus, ses Plaguebearers sont presque impossibles à distinguer des personnes normales, seul votre Survivor Sense peut vous aider à les détecter. À leur mort, ils libèrent un brouillard toxique qui peut transformer instantanément tout être humain autour d'eux en infecté !

: affrontez de tout nouveaux dangers sous la forme de la Hag (une variante menaçante de la Banshee) et des Plaguebearers (des ennemis humains infectés par la Hag). Mais attention, c'est un ennemi très rapide et agile qui est presque impossible à toucher au corps à corps et qui peut facilement vous prendre au dépourvu. La sorcière peut même résister à la lumière du jour et aux rayons UV. Il vous faudra donc revoir votre tactique ! De plus, ses Plaguebearers sont presque impossibles à distinguer des personnes normales, seul votre Survivor Sense peut vous aider à les détecter. À leur mort, ils libèrent un brouillard toxique qui peut transformer instantanément tout être humain autour d'eux en infecté ! Nouvelles armes : débloquez des équipements puissants tels que l'Arbalète du Chasseur ou l'Arc Ballista ! Un ajout impressionnant à votre arsenal d'armes à distance. Cependant, les amateurs d'armes de mêlée s'amuseront aussi avec des armes mortelles telles que le Basher.

: débloquez des équipements puissants tels que l'Arbalète du Chasseur ou l'Arc Ballista ! Un ajout impressionnant à votre arsenal d'armes à distance. Cependant, les amateurs d'armes de mêlée s'amuseront aussi avec des armes mortelles telles que le Basher. Nouvelles primes : remportez une toute nouvelle série de primes entièrement axées sur la défaite de vos ennemis à l'aide de pièges, d'armes à distance ou sans vous faire toucher.

: remportez une toute nouvelle série de primes entièrement axées sur la défaite de vos ennemis à l'aide de pièges, d'armes à distance ou sans vous faire toucher. Revisitez le Chapitre 1 : le contenu du premier chapitre sera toujours disponible. De plus, Harper (l'ancien agent du chapitre) aura de nouvelles armes, de nouveaux blueprints, des packs et des primes à vous proposer. « Nous voulions présenter aux joueurs un défi comme ils n'en ont jamais connu auparavant. La Hag est un ennemi extraordinaire, suffisamment puissant pour contourner les règles du jeu, rendant le jour dans la ville aussi dangereux et tendu que la nuit. La chasse est ouverte et vous devrez être constamment sur vos gardes si vous ne voulez pas finir comme étant la proie. » - Paweł Płaza, Publishing Product Owner chez Techland pour Dying Light 2 Stay Human.

Dying Light 2 Stay Human est vendu à partir de 53,99 € à la Fnac si jamais vous souhaitez vous le procurer.

Lire aussi : TEST Dying Light 2 Stay Human : un pèlerinage tumultueux sur les traces du passé