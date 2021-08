Rainbow Six Siege : gameplay pour Osa et son bouclier transparent, skin Leon S. Kennedy, maps changées, tout sur l'Opération Crystal Guard

Le Six Mexico Major 2021 débute ce lundi, et c'est ce lieu qu'Ubisoft a choisi pour parler de la prochaine extension de Rainbow Six Siege, l'Opération Crystal Guard. Nous avions déjà entraperçu l'Assaillante croate Osa, armée d'un bouclier transparent Talon-8 Clear Shield, mais elle a été davantage détaillée et surtout montrée avec du gameplay. Son accessoire principal lui servira donc à renforcer des positions en bouchant des portes ou des fenêtres, et son matériau transparent nous permettra autant de voir que d'être vu. Osa aura dans son arsenal un fusil d'assaut 556XI ou une mitrailleuse PDW9, un pistolet PMM et une grenade fumigène ou une Claymore, aura 2 points d'armure et autant de vitesse.

3 cartes seront comme prévu modifiées dans le cadre de cette Saison 3 de l'Année 6. Dans Clubhouse, le site de bombe a été déplacé et les murs et fenêtres ont été revus pour plus de mobilité. Dans Littoral, des murs destructibles ont été ajoutés et les fenêtres peuvent être barricadées dans la cour. Enfin, sur Banque, les fenêtres à l'étage ont été bloquées, davantage d'options de couverture sont proposées en intérieur, les barreaux de la salle des coffres ont été supprimés. 3 agents vont aussi être changés : Twitch aura accès à un drone standard en phase de préparation et son drone à électrocution peut désormais sauter et détruire les gadgets ennemis, les charges de Fuze peuvent se déployer sur des surfaces renforcées, mais en contrepartie, il y aura un délai d'activation plus long, et le détecteur électronique d'IQ pourra localiser plus de gadgets, alors qu'elle utilisera le système de ping 2.0.

À part ça, la personnalisation des skins Élite sera étendue avec la possibilité de choisir indépendamment votre équipement de tête et votre uniforme, les grenades flash aveugleront constamment les ennemis, mais la durée du flash changera en fonction des conditions, et les ennemis sont maintenant mis en évidence par un léger contour lumineux pour éviter les camouflages déloyaux (une option désactivable). Sinon, après la skin Élite de Jill Valentine pour Zofia en Saison 1 cette année, une apparence de Leon S. Kennedy pour Lion sera vendue dans la boutique à compter du 17 août pour boucler le partenariat avec Resident Evil. Enfin, clou du spectacle pour les fans, un Coffret Collector Siege Year 6 est disponible en précommande sur l'Ubisoft Store pour 139,99 € pour une sortie cet automne : il comprendra une réplique de la Masse Tactique de Sledge, une figurine Chibi Tachanka Étincelle, et bien d'autres joyeusetés physiques et numériques listées ci-dessous.

CONTENU PHYSIQUE Le Coffret Collector Siege Year 6 comprend divers objets collector de haute qualité :

La réplique Ubicollectibles haut de gamme de 50 cm de long de la célèbre Masse tactique de Sledge ;

Un certificat d'authenticité accompagné d'une lettre de remerciement signée par l'équipe de production, chiffré d'un numéro unique compris entre 1 et 7 000 ;

La figurine Chibi Tachanka Étincelle, issue de l'évènement Rainbow Is Magic ;

Un porte-clés doré inspiré d'IQ, la célèbre assaillante du GSG 9 de Rainbow Six Siege ;

Un set de 3 lithographies réalisées par de talentueux artistes de la communauté Rainbow Six Siege ;

Un patch en tissu brodé unique, preuve de votre appartenance à l'équipe Rainbow Six ;

La boîte collector au design inspiré de Rainbow Six Siege. Caractéristiques de la réplique de la Masse tactique de Sledge Réplique officielle de la Masse tactique de Sledge, inspirée du jeu Rainbow Six Siege.

Réplique à l'échelle 1:2.

Pièce de tissu en tartan sur le manche.

Longueur : 50 cm.

Comprend un socle pour l'exposer.

Matériaux : PVC, ABS et tissu. CONTENU NUMÉRIQUE Le Coffret Collector Siege Year 6 inclut également du contenu numérique que vous pourrez débloquer et utiliser dans le jeu Rainbow Six Siege, sur la plateforme de votre choix :

Un pendentif Chibi Tachanka Étincelle exclusif, inspiré de l'évènement Rainbow Is Magic du jeu Rainbow Six Siege ;



Le pack Étincelle pour Tachanka comprenant l'uniforme Rose mignon, l'équipement de tête Licorne, le pendentif Ta-Chan-Ka, et le skin d'arme Arc-en-ciel à paillettes pour le 9X19VSN et le DP27 ;



Un accès anticipé au pack Zero Platinisé comprenant l'uniforme Coupe-vent, l'équipement de tête Chrome plaqué, et le skin d'arme Alliage trempé pour le MP7, le 5.7 USG et le SC3000K ;



Un accès anticipé au superbe ensemble Byte d'Iana comprenant l'uniforme Infrastructure terminale, l'équipement de tête Programme terminal, le pendentif Égide Gemini et le skin d'arme Processeur de données pour l'ARX200 ;



Un ensemble de 3 skins d'armes emblématiques comprenant le skin d'arme Cramoisi pour le MP5, le skin d'arme Ombre pour le SG-CQB et le skin d'arme Extravagance pour le D-50 ;



La réplique Ubicollectibles de la célèbre Masse tactique de Sledge est accompagnée d'un code unique permettant de débloquer un skin d'arme pour le L85A2 de Sledge ;



La figurine Chibi Tachanka Étincelle est elle aussi accompagnée d'un code unique permettant de débloquer un pendentif Chibi Tachanka dans le jeu.

Toutes les nouveautés seront disponibles sur le serveur de test dès ce 17 août, avant une arrivée pour le plus grand public dans les semaines qui suivent. Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Advanced Edition est disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

