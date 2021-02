Ratchet & Clank: Life Of Pie, un dessin animé de 23 minutes surgit de nulle part sur le web, mais d'où sort-il ?

En 2016, nous avions pu découvrir Ratchet & Clank : le film, un oubliable long-métrage d'animation donnant une nouvelle envergure au célèbre Lombax de Sony Interactive Entertainment et PlayStation Studios. 5 ans plus tard, un projet visiblement en lien avec ce long-métrage vient de sortir de nulle part sur la Toile. Le dessin animé de 23 minutes Ratchet & Clank: Life Of Pie est en effet disponible depuis quelques heures sur le service de vidéo à la demande canadien Crave, et est produit par la même équipe, Mainframe Studios.

L'épisode a été uploadé sur YouTube par des fans, mais pourrait logiquement être supprimé de la plateforme rapidement

Réalisé par Mike Alcock et Craig George, et scénarisé par John Derevlany, il nous fait retrouver les doubleurs emblématiques de la saga James Arnold Taylor et David Kaye, entourés de Armin Shimerman, Jim Ward, Andrew Cownden, Brian Drummond et Laara Sadiq. L'histoire très anecdotique de cette aventure tourne autour de pizzas et du Dr. Nefarious.

Lors d'une course de pizza intergalactique, Ratchet et Clank découvrent que le diabolique Dr. Nefarious a développé un dispositif de portail interdimensionnel qui lui permettrait de diriger le multivers entier ! Le duo intrépide entre en action, récupérant le « Portalizer » du Dr. Nefarious et se précipitant pour l'enfermer dans un musée d'armes. Mais en cours de route, ils rencontrent le capitaine Qwark, qui utilise l'arme pour déchaîner accidentellement une foule de pizzas conscientes sur les citoyens de Galactic City. C'est à Ratchet et Clank de combattre cette horde savoureuse et de garder le Portalizer hors des mains maléfiques du Dr Nefarious avant qu'il ne l'utilise pour détruire la galaxie !

Et officiellement, c'est tout ce que nous savons de ce court-métrage. D'où vient-il ? Dans quel contexte a-t-il été créé ? Pourquoi aucune promotion n'a été faite à son sujet ? Pour quelle raison sort-il au lendemain de l'annonce de la date de sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart ? Les mentions légales du générique évoquent 2019 comme année de production, ce qui laisse penser que le projet a été créé après Ratchet & Clank : le film, mais n'est pas tout récent non plus. S'agit-il d'un pilote de dessin animé de PlayStation Studios qui n'a pas donné lieu à une série complète, mais était tout de même assez qualitatif pour sortir en VOD ? Y aura-t-il une suite à cette aventure ? Ou s'agit-il d'un court-métrage produit dans un autre contexte ? Pour le moment, ni Insomniac Games ni SIE n'ont expliqué l'affaire.

