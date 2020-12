Razer Blade 15 Base Model : le laptop se dote d'une nouvelle configuration

La marque aux trois serpents revient sur le devant de la scène et propose aux joueurs une nouvelle configuration pour son Razer Blade 15 Base Model. Comme tous les Blade 15, le design reste le même avec un boîtier en aluminium à finition CNC, le logo emblématique de la société derrière l’écran et une finition anodisée noire mate.

Qui dit Razer dit bien évidemment technologie Chroma et votre clavier sera donc personnalisable à l’infini, avec 16,8 millions de couleurs. Ce Razer Blade 15 Base Model est également équipé d’un Intel Core i7-10750H et possède une NVIDIA Gefoce GTX 1660 Ti en plus de 16 Go de RAM DDR4. Enfin, la machine embarque un SSD de 256 Go, un écran 120 Hz ainsi que la technologie THX Spatial Audio pour les haut-parleurs. La bête vous coûtera 1799,99 €. Si vous êtes intéressés, cela se passe ici.

Pour accompagner vos longues sessions de jeu à venir, la Razer Nago Pro est disponible sur Amazon pour 149,04 €.

