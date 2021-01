Razer dévoile la Naga X, sa nouvelle souris MMO pour gamers

Au début du mois, Razer a participé au CES 2021 en dévoilant des PC portables et deux projets de masque anti-virus et station gaming, mais le constructeur est surtout connu pour ses périphériques, qu'il n'a évidemment pas oubliés. La firme dévoile en effet cette semaine la Naga X, nouvelle venue dans la famille des souris MMO.

La Naga X dispose ainsi de 16 boutons programmables placés de manière ergonomique sur la tranche et le dessus, avec toujours la compatibilité HyperShift pour assigner une seconde fonction à chaque touche. Là où la souris innove, c'est du côté de son poids, abaissé à 85 g, soit la Naga la plus légère du catalogue. Les utilisateurs retrouvent également des switches optiques de seconde génération pour une activation plus rapide, un capteur optique 5G Advanced Optical Sensor, un câble Speedflex, des patins 100 % PTFE et la possibilité d'enregistrer des profils dans la mémoire intégrée pour retrouver ses raccourcis sur n'importe quel PC. Et, oui, elle est évidemment compatible Chroma RGB, comme toujours chez Razer.

La Naga X est disponible dès maintenant sur le site de Razer contre 89,99 €, ou chez les revendeurs habituels. Vous pouvez retrouver des visuels officiels sur la seconde page.