Razer Naga Pro : la souris pour gamers avec des plaques interchangeables revient, et sans fil

Il y a quelques jours, Razer teasait l'arrivée d'une nouvelle souris pour gamers, et il n'y avait pas vraiment de place au doute, il s'agissait sans aucun doute d'un modèle de la famille Naga. C'est donc sans grosse surprise que Razer dévoile aujourd'hui la Naga Pro, une nouvelle souris modulable qui est l'évolution logique de la Naga Trinity.

La Naga Pro dispose comme le modèle précédent de trois plaques interchangeables adaptées pour les MMO, MOBA, Battle Royale, FPS et plus encore, avec une plaque simple à deux boutons, une avec six boutons (en lignes cette fois, adieu la forme circulaire) et une dernière avec douze boutons comme sur la Naga Chroma. Mais la grosse nouveauté, c'est que la Naga Pro est une souris sans fil, pour un meilleur confort d'utilisation comme le précise Alvin Cheung, senior vice-président de l'unité Périphériques de Razer :

Nous sommes tous des gamers, mais nous jouons tous de manière différente. La personnalisation a toujours été un élément clé de l'inclusion en permettant à davantage de joueurs de jouer ensemble. La Naga Pro incarne cet idéal et donne à chacun le contrôle pour jouer à sa manière, sans aucune contrainte.

Concernant les boutons des plaques interchangeables, voici les possibilités d'utilisation, de quoi y trouver son bonheur en fonction du jeu lancé :

La plaque latérale à 12 boutons offre le plus grand nombre de boutons pour optimiser les rotations de compétences et les macros, avec un positionnement ergonomique pour un accès instantané. Elle est parfaite pour les situations où le timing et la précision sont les plus cruciaux, comme dans les MMO ou les RTS.

La plaque latérale à 6 boutons offre un bon équilibre entre contrôle et accessibilité. L'ergonomie de cette plaque a été conçue avec les jeux Battle Royale ou MOBA à l'esprit. Les boutons sont disposés sur deux rangées pour un accès rapide aux compétences et objets. Ils sont accompagnés d'une bande antidérapante pour des mouvements plus contrôlés.

La plaque latérale à 2 boutons est le standard qui convient le mieux aux FPS. Lorsque la précision compte, sa large bande antidérapante offre un contrôle maximal à chaque assaut. Elle est complétée par 2 boutons, parfaits pour les commandes essentielles comme s'accroupir ou tirer.

Au total, ce sont donc jusqu'à 20 boutons qui peuvent être programmés via Synapse, et la fonction Hypershift pour associer une fonction secondaire à un bouton est évidemment présente. Le logiciel permet d'ailleurs d'enregistrer jusqu'à cinq profils dans la mémoire intégrée. Sous ces boutons, nous retrouvons la technologie sans fil HyperSpeed de Razer et une batterie pouvant tenir jusqu'à 100 heures en 2,4 GHz et jusqu'à 150 heures en Bluetooth, car oui, la Naga Pro dispose de plusieurs connectivités. Et si le câble ne vous dérange pas, il y en a un inclus (pour la recharge, c'est mieux), un modèle SpeedFlex comme sur les modèles récents pour éviter les frictions, et Razer propose même une base de recharge sans fil Mouse Dock Chroma séparément. Côté capteur, nous retrouvons un modèle optique Focus + pouvant grimper jusqu'à 20 000 DPI et les boutons sont des Optical Mouse Switches maisons pouvant résister à 70 millions de clics.

La Razer Naga Pro est déjà disponible sur le site du constructeur contre 169,99 €, ainsi que chez les revendeurs habituels. Quelques images sont à retrouver sur la seconde page, et la Naga Trinity filaire est quant à elle bradée à 95,99 € sur Amazon.fr.

