Razer dévoile la nouvelle souris Naga Left-Handed Edition, pour les gauchers

La plupart des constructeurs d'accessoires pour gamers conçoivent leurs souris pour les droitiers, il faut dire qu'ils sont majoritaires. Pour autant, les gauchers représentent 13 % de la population, et beaucoup sont des joueurs. Razer pense à eux depuis de nombreuses années, et il dévoile aujourd'hui la Naga Left-Handed Edition.

La souris Naga n'est pas nouvelle, elle propose pour rappel douze boutons sous le pouce et a été déclinée en Naga Epic Chroma sans fil, en Naga Chroma filaire et en Naga Trinity avec une surface interchangeable. Mais cette Naga Left-Handed Edition est, comme son nom l'indique, entièrement conçue pour les gauchers, avec toujours 12 boutons sous le pouce, qui émettent ici un retour audio et tactile à l'activation, un support pour l'annuaire, une molette à défilement vertical et horizontal, deux autres boutons sous celle-ci, un capteur Razer Focus+ pouvant grimper jusqu'à 20 000 DPI, une compatibilité avec Synapse 3 et l'Hypershift, des switches mécaniques résistant à 50 millions d'activations, des patins en PTFE et un câble Speedflex.

La Naga Left-Handed Edition est disponible dès maintenant sur le site de Razer, contre 109,99 €. Pour les droitiers (ou ambidextres), la Naga Trinity est vendue 95,05 € sur Amazon.fr.