Razer tease une nouvelle souris

La marque aux trois serpents a publié un teaser d’une quinzaine de secondes sur son site. Il est court, mais donne très vite le ton, Razer prépare quelque chose pour les fans ! Ces derniers s’emballent, certains pensent à une nouvelle souris quand d’autres évoquent le retour de la Razer Naga, mais modifiée, « une version sans fil » ou « une version plus légère ».

Dans ce fameux trailer, nous pouvons apercevoir une souris cachée par du noir, s’enchaîne ensuite un gros plan sur la molette, et enfin un gros « clic ». Silence plateau pendant une demi-seconde, une musique se lance, nous avons droit à une nouvelle image de la machine avec des touches sur sa gauche et aux couleurs de la marque cette fois. Pour le final, nous avons une date, le 3 septembre 2020 et une courte phrase : « Adapt and Unleash ». Traduit en français, le message est clair : « adapte toi et libère la puissance. »

Sur le site officiel de la marque, nous avons un peu plus de détails en dessous de la bande-annonce. Il y a notamment un compte à rebours, sûrement actif jusqu’au jour fatidique. Enfin, il y a un nouveau message : « Armed for every genre, and back by popular demand », à savoir : « équipé pour tous les types, et de retour grâce à une forte demande ».

Ainsi, certains fans pourraient avoir raison en ce qui concerne un potentiel retour de la Razer Naga. Pour rappel, Razer a dévoilé la même souris pour les gauchers. En attendant une future révélation, vous pouvez vous procurer la Razer Naga Trinity à partir de 95,05 € sur Amazon.