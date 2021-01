Razer dévoile sa technologie HyperPolling pour un polling rate de 8 000 Hz sur sa nouvelle Viper

Depuis des années maintenant, les souris ont un taux de réponse de 1 ms, grâce au polling rate à 1 000 Hz, ce qui est largement suffisant. Mais Razer veut aller toujours plus loin, et comme la course aux DPI est quand même assez inutile (20 000 DPI, vraiment ?), le constructeur s'attaque au polling rate avec sa technologie HyperPolling et sa nouvelle souris Viper 8KHz.

Oui, 8KHz, pour 8 000 Hz, c'est ce permet l'HyperPolling Technology de Razer, qui envoye donc huit fois plus d'informations au PC chaque seconde, pour un taux de réponse réduit à 1/8e de milliseconde. Et pour Alvin Cheung, senior vice president of Razer's peripherals business unit, c'est l'avenir :

La latence a une part très importante en jeu et affecte significativement l'expérience globale – et pourtant, elle est souvent négligée par de nombreuses entreprises qui se sont concentrées pendant trop longtemps sur l'augmentation du DPI. Contrairement au DPI, une latence plus faible profite à tous, du joueur occasionnel au professionnel, en réduisant considérablement le temps de réaction global de plusieurs millisecondes. Lors de nos processus de tests et de développement avec un grand nombre de joueurs compétitifs et d'enthousiastes de la souris, beaucoup ont constaté un input significativement plus fluide et une plus grande réactivité lorsqu'ils utilisaient la Technologie HyperPolling de la nouvelle souris eSport Viper 8KHz.

L'objectif de Razer est de réduire les micro-saccades et sauts du curseur pour une meilleure précision à l'écran, le commun des mortels aura sans doute bien du mal à voir la différence, mais la technologie HyperPolling a déjà séduit des joueurs professionnels :

Tarik « tarik » Celik, joueur CS:GO chez Evil Geniuses : Cette technologie est parfaite pour les jeux demandant une grande précision et une grande réactivité comme CS:GO. Nikolay « Nikobaby » Nikolov, joueur Dota 2 Alliance : Je ferai instantanément la différence entre 1 000 Hz et 8 000 Hz.

Cette nouvelle technologie est donc déjà embarquée dans la Viper 8KHz, une souris équipée de switches optiques de seconde génération résistants à 70 millions de clics, d'un capteur optique Focus+ grimpant à 20 000 DPI et donc de l'HyperPolling. Razer soigne aussi les détails, la souris est ambidextre, ne pèse que 71 g et est équipée de patins 100 % PTFE et d'un câble SpeedFlex pour une meilleure fluidité. Les utilisateurs retrouveront également huit boutons programmables via Synapse 3, avec la possibilité de stocker cinq profils dans la mémoire interne de la souris.

La Viper 8KHz avec la technologie HyperPolling est déjà disponible sur le site de Razer, contre 89,99 €. Des visuels sont à retrouver sur la seconde page.