Realms Deep 2023 : toutes les annonces de la conférence des FPS rétro

Ce week-end se tenait le Realms Deep 2023, une conférence en ligne organisée par l'éditeur 3D Realms et entièrement dédiée aux jeux de tir à l'esthétique rétro. Un évènement pour tous les amateurs de boomer shooters, avec de la violence, des armes explosives et improbables, et surtout des gros pixels.

L'évènement était riche en annonces diverses et variées, il y en avait pour tous les goûts (à condition d'aimer les FPS, évidemment), vous pouvez retrouver le replay intégral de la conférence ci-dessus, et voici les annonces importantes de ce Realms Deep 2023 :

Twisted Tower : Thomas Brush (Atmos Games) dévoile un nouveau jeu où BioShock rencontre Willy Wonka et Disneyland.





Bloodless : Point 'n Sheep Games dévoile un nouveau jeu d'action et d'aventure rétro avec des combats rapides.

Wrath: Aeon of Ruin voit sa date de sortie fixée au 27 février 2024, lui qui est déjà disponible en Early Access sur PC depuis près d'un an.

Core Decay : un nouveau FPS rétro cyberpunk, dans le pur esprit de Deus Ex et System Shock, annoncé en vidéo.

Tempest Rising : le compositeur Frank Klepacki (Command and Conquer) s'occupera de la bande originale.

Phantom Fury : une démo est disponible sur PC.

Ripout : sa date de sortie est fixée au 24 octobre prochain, ce qui marquera la fin de l'Early Access. Des versions pour consoles de salon sont aussi attendue en 2024.

The Kindeman Remedy : le jeu d'horreur et de simulation médicale sortira le 16 novembre 2023.

Kingpin: Reloaded, la version remastérisée du FPS irrévérencieux sortira le 5 décembre 2023.

Combustion, un Action-RPG à l'esthétique PSX avec des animaux et une enquête sur un tueur en série, annoncé en vidéo.

Graven sortira le 23 janvier 2024 sur PC et quittera l'accès anticipé, il sera jouable en français. Les versions pour consoles n'ont pas encore de date de sortie.

Ion Fury: Aftershock, l'extension du FPS rétro, sortira le 2 octobre 2023. Oui, c'est aujourd'hui !

Cultic: Interlude, la mise à jour gratuite du FPS, est disponible dès maintenant, avec une nouvelle carte et un scénario inédit se déroulant entre les deux premiers chapitres.

Divine Frequency, le FPS très inspiré de Doom, annoncé en vidéo.

