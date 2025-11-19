Rebecca Heineman, pionnière du jeu vidéo, nous a quittés

Nous avons appris cette semaine la disparition de Rebecca Heineman, à l'âge de 62 ans. La programmeuse et game designer a marqué l'histoire du jeu vidéo en fondant plusieurs studios de développement et en travaillant sur des jeux cultes. Elle s'est éteinte en début de semaine, des suites d'un cancer.

Une passionnée de jeux vidéo





S'intéressant très jeune aux jeux vidéo en créant des copies de cartouches de jeux Atari 2600, Rebecca Heineman s'est par la suite spécialisée dans la rétro-ingénierie. En plus d'être douée avec le code, la future game designer s'est également démarquée par ses talents sur Space Invaders, devenant la première championne d'un tournoi national de jeux vidéo aux États-Unis.

Une spécialiste des portages





Rebecca Heineman est essentiellement connue pour avoir fondé Interplay avec Brian Fargo, Jay Patel et Troy Worrell. Elle a ainsi participé à la programmation de jeux aujourd'hui cultes comme The Bard's Tale, Neuromancer (adapté du livre ayant posé les bases du cyberpunk) et Wasteland, ce dernier étant considéré comme le prédécesseur de la saga Fallout. Rebecca Heineman était également réputée pour ses portages, développant notamment les versions Mac et 3DO de Wolfenstein 3D, mais aussi Doom sur 3DO, Tempest 2000 sur Mac ou encore Aliens versus Predator sur Mac, pour ne citer qu'eux. À l'aube des années 2000, Rebecca Heineman avait fondé Contraband Entertainment, puis Olde Sküül en 2012 afin de développer Battle Chess: Game of Kings. Son ancien collègue et ami Brian Fargo a relayé sa triste disparition, déclarant :

Rebecca Heineman nous a malheureusement quittés. Je la connaissais depuis les années 80, époque où je la conduisais au travail. C'était une des programmeuses les plus brillantes que je connaissais. J'ai été très affecté par le message qu'elle m'a envoyé plus tôt aujourd'hui : « Nous avons vécu tellement d'aventures ensemble ! Mais… direction l'inconnu ! J'y vais la première !!! » :(

Une militante LGBTQIA+





En plus d'être une programmeuse qui a marqué l'industrie du jeu vidéo à ses balbutiements, Rebecca Heineman a également été une militante LGBTQIA+, récompensée cette année par un Gayming Icon Award. Femme transgenre, Rebecca Heineman a longtemps préféré son surnom « Burger » à son prénom de naissance, avant de transitionner officiellement. Sur ses réseaux sociaux, elle se surnommait Burger Becky et tenait même activement une chaîne YouTube. Rebecca Heineman y animait l'émission Burgertime en live, afin d'évoquer sa riche carrière. Un héritage précieux pour tous les futurs développeurs et futures développeuses.