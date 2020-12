Red Dead Online : version stand-alone à 4,99 €, nouveautés pour le Chasseur de Primes, Passe du Hors-la-Loi N°4 et plus cette semaine

Grosse semaine pour Red Dead Online, qui est désormais disponible dans une version stand-alone séparée de Red Dead Redemption 2 sur PC, PS4 et Xbox One. Elle vaudra 19,99 € à partir du 15 février 2021, mais jusque-là, elle est vendue seulement 4,99 € sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, Steam et l'Epic Games Store. À noter que le PlayStation Plus et le Xbox Live Gold sont requis pour jouer en ligne, mais que le PS+ n'est pas obligatoire pour profiter de RDO jusqu'au 14 décembre.



À part ça, le contenu évolue avec la licence de Chasseur de Primes Prestigieux ajoutant 10 rangs de progression et de nouveaux criminels à pourchasser. Rockstar Games offre sinon 2 000 XP de club et de Chasseur de Primes à tout le monde, ainsi qu'une carte au trésor et une carte de compétence gratuite au choix pour les mieux gradés, tandis qu'un Passe du Hors-la-Loi N°4 est lancé.



CHASSEURS DE PRIMES D'ÉLITE, S'ADRESSER À L'INTÉRIEUR : LA LICENCE DE CHASSEUR DE PRIMES PRESTIGIEUX EST MAINTENANT DISPONIBLE L'Ouest est un territoire immense et sans foi ni loi, rempli de prédateurs et de proies de toutes sortes. Dépassées par l'apparition de nombreux nouveaux bandits et hors-la-loi, les autorités ont besoin du soutien des chasseurs de primes les plus aguerris pour les mettre sous les verrous. Que vous soyez un agent distingué bien connu des représentants de la loi ou un novice avec un penchant pour l'aventure, le rôle de chasseur de primes dans Red Dead Online offre une vie pleine de rebondissements au service de la justice. La licence de chasseur de primes prestigieux ajoute 10 rangs supplémentaires aux 20 déjà existants dans le rôle de chasseur de primes, ainsi que des objets et des compétences de haut niveau, des variantes d'armes, des chevaux, des criminels recherchés célèbres sur les tableaux des primes et plus. La licence de chasseur de primes prestigieux est disponible sur les tableaux des primes si vous possédez une licence standard. Si vous atteignez le rang 30, vous continuerez de cumuler de l'XP de chasseur de primes qui pourra être échangée contre des RDO$ et de l'or dans le menu Récompenses. Les débutants bénéficieront de 5 lingots de remise sur la licence de chasseur de primes pour bien se lancer dans ce rôle spécialisé, et tous les chasseurs de primes profiteront de -40 % sur les objets de chasseur de primes jusqu'au rang 20. CRIMINEL LÉGENDAIRE : GENE « BEAU » FINLEY Les chasseurs de primes prestigieux qui consulteront les tableaux des primes dans les semaines à venir y découvriront de nouveaux criminels légendaires, comme Gene « Beau » Finley, ancien dandy désormais chef de bande et recherché pour vols. Chef d'une bande de mercenaires crédules, recherché pour avoir attaqué des banques dans tout le Sud. Ce parvenu paradeur porte souvent un costume sur mesure extravagant. Décidé à se tailler une réputation de criminel, il faut l'arrêter et le mettre sous les barreaux le plus rapidement possible. Il occuperait, avec ses hommes lourdement armés, une propriété coloniale délabrée à Bayou Nwa. La bande pourrait avoir fait des prisonniers, et on dit qu'ils possèdent aussi des prédateurs redoutables, prenez garde...

PASSE DU HORS-LA-LOI N° 4 Un nouveau passe du hors-la-loi est désormais disponible dans Red Dead Online. Il contient de nouvelles tenues, interactions, améliorations de camp et bien plus. Les photographies des vainqueurs du challenge photo La Naturaliste seront aussi disponibles grâce au club Wheeler, Rawson & Co. sous forme de drapeaux de camps, de photos pour le bar de contrebande et de décors pour le studio de photographie. Procurez-vous le passe du hors-la-loi pour 40 lingots d'or et recevez de nouvelles récompenses : des vêtements luxueux adaptés au climat hivernal, de nouveaux schémas de sacoche, de nouvelles pages pour apprendre des compétences, des améliorations photographiques avancées, des dollars bonus, 30 lingots d'or, des cadeaux spéciaux et bien plus. Cette semaine, les détenteurs du passe du hors-la-loi n° 4 recevront 400 RDO$ et une remise de 10 lingots d'or dans les 72 heures suivant l'achat du passe. AMÉLIORATIONS, BONUS, NOUVEAUX CHEVAUX ET PLUS Des améliorations et des ajouts ont été apportés au jeu. Désormais, vous pouvez utiliser l'appareil photo amélioré à cheval et combiner les styles de barbes et la repousse. Les chasseurs de primes peuvent maintenant utiliser la nouvelle option de gestion des moulinets dans le menu Joueur pour sélectionner et modifier les moulinets qu'ils ont appris. Les justiciers et les tueurs de sang-froid seront ravis d'apprendre que toutes les missions de chasseur de primes de Red Dead Online octroient deux fois plus d'XP. De plus, jusqu'au 7 décembre, formez un groupe avec vos amis les plus fidèles pour gagner de l'XP et des RDO$ supplémentaires dans les missions d'exploration ou de chasse à la prime, ainsi que lors des évènements du mode exploration. En plus de la remise de 5 lingots d'or sur la licence de chasseur de primes et celle de 40 % sur tous les objets de rôle de chasseur de primes de rang novice, prometteur, établi et distingué, les nouveaux joueurs pourront gagner deux fois plus d'XP en participant aux missions Une terre d'opportunités. Vengez-vous de Teddy Brown à Fort Mercer dans « Tuez-les jusqu'au dernier » et accompagnez la veuve Jessica LeClerk jusqu'à son rendez-vous avec Amos Lancing à Blackwater dans « Anéantie par le chagrin » pour gagner 100 RDO$ supplémentaires par mission. Cette semaine, tous les joueurs de Red Dead Online recevront des récompenses pour 2 000 points d'XP de club et de chasseur de primes. Ceux ayant atteint le rang 5 ou plus obtiendront une carte au trésor, tandis que les joueurs de rang 10 ou plus recevront une amélioration de carte de compétence gratuite de leur choix. Découvrez les nouveaux mustangs et Missouri Fox Trotters. Bénéficiez aussi de -30 % sur les schémas et recettes, les armes de corps-à-corps et de lancer. Profitez aussi de -40 % dans la boutique du campeur sur toutes les tentes, thèmes et chiens de camp, et le poteau de voyage rapide. Découvrez aussi d'autres promotions : -30 % sur tous les emplacements d'écurie ;

-30% sur toutes les carabines ;

-30 % sur tous les pistolets ;

-30 % sur le revolver Schofield ;

-30 % sur tous les chevaux ;

-30 % sur toutes les selles et selles améliorées ;

-30 % sur tous les manteaux (hormis les manteaux en peau d'animaux légendaires) ;

-30 % sur tous les gilets ;

-40 % sur toutes les tenues, y compris les tenues de rôle. AVANTAGES PRIME GAMING Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : Une licence de chasseur de primes gratuite ;

Une récompense pour une lisière couleur améthyste pour votre chariot de chasseur de primes. De plus, associez votre compte Prime Gaming avant le 21 décembre pour recevoir une récompense pour un cheval Breton gratuit ainsi que 100 RDO$.

