Resident Evil 3 : les notes de la presse anglophone

Resident Evil 2 sur PC, PS4 et Xbox One avait conquis le cœur de tout le monde l'année dernière, lui qui revisitait parfaitement un jeu culte avec des graphismes et mécaniques modernisés. Capcom a vite enchaîné et propose cette semaine un remake de Resident Evil 3 du même acabit. Les journalistes qui ont fini le jeu ont pu rendre leur verdict, dont notre rédaction, voici un petit tour d'horizon des notes de la presse anglophone.

L'accueil est globalement bon, voire très bon pour ce Resident Evil 3, qui hérite actuellement d'un score de 81/100 sur Metacritic. Presque tous saluent une réalisation d'exception qui favorise l'immersion dans cette atmosphère sombre et unique, pour des moments de tension très intenses. Le scénario est encore une fois captivant, alors que Jill et Carlos sont dépeints avec encore plus de vie qu'auparavant. Quelques déçus pointent tout de même des scènes d'action qui sonnent faux, un Nemesis qui se fait trop rare, et surtout un manque de contenu général, malgré la présence du mode multijoueur, qui n'a pas été testé pour le moment en dehors de sa bêta.