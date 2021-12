Resident Evil 3 : de sublimes statuettes de Jill Valentine dévoilées par PureArts

Pas d'accord, elles sont loin d'être sublimes selon moi.



Ont dirait du Ubi Collectibles (et c'est pas forcément un compliment). Le visage complétement raté avec ses yeux écarquillés mais des traits impassibles, le rendu brillant de la peau, les cheveux qui suivent pas le mouvement dynamique (avec le béret OK mais la version sans c'est non), la position de tir du bras qui va pas (il devrait être tendu avec le poignet dans l'axe sinon bonjour les dégâts).



Et ça c'est sans questionner le choix de représentation esthétique du personnage. Car ils ont opté pour le modèle du remake (choix compréhensible), mais portant les tenues réimaginées (dispo en DLC) des opus précédents. Donc on se retrouve avec un style bâtard qui ne représente ni les Jill antérieures ni la Jill nouveau cru telles qu'elles apparaîssent en jeu. Je comprends vraiment pas ce choix, surtout en proposant deux figurines, et en tant que fan je me demande qui est ciblé avec ce produit.



Enfin à la vue des photos, je ne suis même pas certaine que ce soit de la résine. Je suis critique, mais pour de tels tarifs j'ai mes exigences qualitatives. Et là on y est pas vu le prix du ticket d'entrée.