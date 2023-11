Resident Evil : les personnages de Capcom rajoutés dans un jeu free-to-play à succès

FunPlus est le développeur de State of Survival, un jeu free-to-play pour PC et mobiles plutôt populaire qui demande aux joueurs de survivre dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies. Et le studio vient d'annoncer une collaboration avec Capcom afin de rajouter des personnages de Resident Evil dans le jeu.

Les joueurs de State of Survival peuvent ainsi découvrir dès maintenant la première partie de la collaboration pour Halloween, avec les personnages de Resident Evil Village. Chris Redfield et Lady Dimitrescu sont dans le jeu alors que la société fictive GigaCorp a lancé un champignon mortel RA13 sur le monde, créant de nouveaux mutants dirigés par Lady Dimitrescu, tandis que Chris va devoir épauler Sarge et Becca pour survivre.

La seconde partie de la collaboration entre les deux studios sera lancée le 1er décembre prochain, et fera la part belle à Resident Evil 4, le remake, en introduisant Leon S. Kennedy et Ada Wong dans State of Survival. De quoi attirer quelques nouveaux joueurs sur PC et mobiles ? Vous pouvez retrouver Resident Evil 4 à partir de 36 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.