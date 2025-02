Resistance 4 aurait pu voir le jour, mais...

Insomniac Games est connu pour les Spyro, Ratchet & Clank et plus récemment pour les Marvel's Spider-Man, mais à l'époque de la PlayStation 3, le studio a développé la trilogie Resistance, des FPS nous plongeant dans un monde uchronique où un virus a transformé une partie des humains en créatures féroces. La saga est depuis oubliée, au grand dam des fans, mais l'ancien patron du studio dévoile une information intéressante.

Ted Price a fondé et dirigé Insomniac Games pendant plus de 30 ans, avant d'annoncer son départ le mois dernier. Il est revenu sur la longue et prolifique carrière chez Kinda Funny Games et il dévoile que, fut un temps, les développeurs avaient comme projet un Resistance 4 :

C'était un concept formidable. C'était le résultat de la passion de nombreux membres de l'équipe d'Insomniac Games pour prolonger l'histoire. Je crois que Resistance a mis en place une base historique alternative intéressante où tout peut arriver avec les Chimères, où elles vont et quelles sont leurs origines. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur l'histoire de fond et à réfléchir à la direction que nous pourrions prendre à l'avenir.

Mais alors, où est passé ce Resistance 4 ? Eh bien Ted Price indique que Sony a rejeté le pitch de ce nouvel épisode, car « le timing et l’opportunité de marché » n'étaient plus bons à ce moment-là. La franchise principale s'est arrêtée en 2011, un spin-off, Resistance: Burning Skies, a vu le jour l'année suivante sur PlayStation Vita par Nihilistic Software, mais depuis, plus rien. Une histoire qui rappelle celle de Killzone, une autre licence de jeux de tir PlayStation désormais oubliée.

Depuis, Insomniac Games a accouché de Fuse, Sunset Overdrive, quelques jeux mobiles et VR, mais les joueurs retiendront surtout les Marvel's Spider-Man et Ratchet and Clank: Rift Apart ces dernières années. Le studio développe actuellement Marvel's Wolverine, attendu à une date encore inconnue.

