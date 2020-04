Robotics;Notes Elite et DaSH : les deux jeux datés, un Double Pack physique annoncé en Europe et en Amérique du Nord

Si vous êtes fans de Steins;Gate, vous avez dû être ravis de l'annonce cet été de la venue en Occident de Robotics;Notes Elite et Robotics;Notes DaSH. Seul le premier avait eu droit à une fenêtre de sortie à ce moment-là, et il a fallu se contenter de ça jusqu'à hier, où Spike Chunsoft a enfin donné des nouvelles des deux projets. Son partenaire européen Numskull Games en a lui fait de même aujourd'hui.

Ainsi, Robotics;Notes Elite et Robotics;Notes DaSH paraîtront à la même date, à savoir le 13 octobre 2020 en Amérique du Nord et trois jours plus tard, le 16 octobre, en Europe. Mieux encore, sur PS4 et Switch, nous aurons droit à un Double Pack physique renfermant les deux productions sur un même Blu-ray / une seule cartouche, tandis qu'elles seront vendues à part au format numérique, du moins sur PC (Steam). En plus des jeux, ce bundle contiendra quatre pin's représentant les personnages principaux.

Des visuels peuvent être retrouvés en page suivante, tandis qu'une bande-annonce nous rappelle le contexte, avec le club de robotique et ses membres otakus qui vont devoir sauver le monde.