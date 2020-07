Rocket Arena : un week-end free-to-play pour fêter le lancement de la Saison 1

Annoncé en juin, sorti en juillet, et déjà bradé à des prix défiant toute concurrence : Rocket Arena connaît un cycle de vie accéléré, mais ce n'est pas pour autant que le succès est au rendez-vous. La sauce ne semble pas prendre auprès des joueurs pour le jeu d'action multijoueur d'Electronic Arts et Final Strike Games.

Après deux semaines de pré-saison, il vient tout de même d'entrer en Saison 1 le 28 juillet sur PC, PS4 et Xbox One. Au programme, l'arrivée de Flux, un nouveau personnage jouable, de parties classées, d'un Battle Pass nommé Passe Explosif et de totems légendaires Horizon à débloquer dès maintenant. Pour les semaines à venir, Final Strike prévoit d'apporter une carte inédit, des évènements limités, de nouveaux modes, des variantes, des récompenses de classement, des mises à jour d’équilibrage et plus encore. Pour plus de détails et d'images sur les nouveautés de la Saison 1, ça se passe en page suivante.

Et histoire de permettre au plus grand nombre d'essayer l'expérience, Rocket Arena sera jouable en free-to-play ce week-end ! Enfin, pas partout, pour être exact : vous pourrez le lancer gratuitement sur Steam de maintenant jusqu'au 3 août à 19h00, via EA Access et Origin Access à partir de 17h00 aujourd'hui et jusqu'à une date non précisée, et jusqu'au 2 août à 8h59 sur Xbox One pour les abonnés Xbox Live Gold, dans le cadre du programme Xbox Free Play Days. Sinon, Rocket Arena est disponible pour 4,99 € sur Origin et 9,99 € en édition physique chez Micromania.