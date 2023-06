ROG Ally : une liste de mises à jour de taille pour accompagner la sortie de la console portable Windows d'ASUS

La ROG Ally sera disponible dès demain, 13 juin 2023, et la bonne nouvelle c'est que bon nombre d'améliorations et ajustements ont été faits avant qu'elle ne sorte. En gros, à réception, il ne faudra pas oublier de passer par la case mise à jour de Windows Update ou, mieux et plus rapide, MyASUS pour profiter du meilleur de votre nouvelle console portable Windows.

Liste des mises à jour de juin

ACSE v1.2.10 (12 juin 2023)

- Nouvelle fonctionnalité : l'Extreme Modern Standby prolonge la durée de veille de l'appareil en désactivant certaines fonctionnalités non essentielles en mode veille ;

- Amélioration de l'expérience utilisateur : traduction améliorée pour Armoury Crate et ajout de l'indonésien ;

- Amélioration de l'expérience utilisateur : optimisation de la position du curseur de la souris lors du passage entre les modes de contrôle ;

- Amélioration de l'expérience utilisateur : optimisation du processus de sélection de la vignette pour les nouveaux titres dans la bibliothèque de jeux ;

- Correction de bug : résolution du problème occasionnel où le curseur de la souris ne sélectionnait pas le bon élément dans certains programmes.

BIOS 319 via MyASUS (9 juin 2023) ou Windows Update (23 juin 2023)

- Le mode silencieux TDP a été modifié de 9 watts à 10 watts ;

- Ajout de la prise en charge de l'Extreme Modern Standby .

MCU 308 (9 juin 2023)

- Ajout de la prise en charge de l'Extreme Modern Standby.

Avec son arrivée de la ROG Ally dans les foyers, ASUS va certainement encore faire évoluer son système et surtout son launcher Armoury Crate qui, s'il est déjà fort efficace, est encore perfectible.

Pour rappel, voici toutes les mises à jour qui ont été faites avant le lancement :

BIOS 317 :

Ajout de la prise en charge de Modern Standby Assistant (voir ci-dessous).

Ajout de la prise en charge de la mémoire GPU configurable par l'utilisateur (voir ci-dessous).

Amélioration de la stabilité globale du système. Pilote iGPU : 31.0.14058.6 le 1er juin 2023

Correction des plantages de jeux pour Asphalt 9, The Last of Us, Persona 4 Golden et Star Wars: Jedi Survivor. Pilote iGPU v31.0.14003.25002 + Pilote AMD Chipset v1.2.0.121 le 15 mai 2023

Correction d'un problème où certains programmes échouaient au démarrage. ACSE v1.2.5

Nouvelle fonctionnalité : le Centre utilisateur d'Armoury Crate prend désormais en charge la sauvegarde et la restauration des profils de jeu configurés.

Nouvelle fonctionnalité : le Centre utilisateur d'Armoury Crate prend en charge la connexion unique avec MyASUS v3.1.18.0.

Amélioration de l'expérience utilisateur : amélioration de l'ordre des motifs lumineux Aura Sync dans le basculement du Centre de commandement.

Correction de bug : résolution d'un problème où, après avoir basculé du mode Manuel vers un autre mode, le centre de commandement affichait toujours que le mode Manuel était actif. ACSE v1.2.4

Nouvelle fonctionnalité : Modern Standby Assistant permet au système d'entrer en hibernation pour économiser la batterie.

Nouvelle fonctionnalité : les utilisateurs peuvent désormais ajuster manuellement la quantité de mémoire attribuée au GPU dans Armoury Crate, de 1 Go à 8 Go.

Nouvelle fonctionnalité : l'utilisateur peut maintenant désactiver le contrôleur intégré pour permettre les manettes de jeu externes.

Nouvelle fonctionnalité : les utilisateurs peuvent maintenant créer des combinaisons de touches personnalisées dans la configuration du mode de contrôle.

Nouvelle fonctionnalité : ajout du bouton « Xbox » comme option pour les actions de mappage de boutons.

Nouvelle fonctionnalité : ajout d'une fonction « Retour au bureau » dans le Centre de commandement.

Nouvelle fonctionnalité : ajout d'un curseur de réglage du volume dans le Centre de commandement.

Nouvelle fonctionnalité : ajout d'un bouton d'arrêt dans le Centre de commandement.

Nouvelle fonctionnalité : ajout d'une option dans la Galerie multimédia pour ouvrir le répertoire multimédia dans l'Explorateur de fichiers.

Amélioration de l'expérience utilisateur : ajout d'une icône de sortie dans la barre de navigation.

Amélioration de l'expérience utilisateur : la notification pour l'exécution de plusieurs programmes a été mise à jour avec une nouvelle langue.

Amélioration de l'expérience utilisateur : amélioration de l'animation pour l'ajustement de la plage du joystick et amélioration du comportement du curseur pour l'ajustement du joystick/gâchette/vibration.

Amélioration de l'expérience utilisateur : Bluetooth et Wi-Fi ont maintenant été fusionnés en une seule option « Connexion ».

Amélioration de l'expérience utilisateur : les utilisateurs recevront désormais une fenêtre contextuelle d'erreur en cas d'espace de stockage insuffisant détecté lors de la capture d'écran ou de l'enregistrement vidéo.

Amélioration de l'expérience utilisateur : lorsqu'un écran externe est connecté, Windows basculera automatiquement sur « Afficher uniquement le deuxième écran » par défaut.

Amélioration de l'expérience utilisateur : ajout d'informations TDP aux icônes du mode d'exploitation dans le Centre de commandement.

Amélioration de l'expérience utilisateur : ajout de la prise en charge des langues danoise, polonaise, roumaine et thaïlandaise.

Amélioration de l'expérience utilisateur : ajout d'une icône de plateau XG Mobile dans la barre des tâches de Windows pour un basculement rapide lorsque l'eGPU est détecté.

Amélioration de l'expérience utilisateur : ajout des mesures de fréquence de base, ROG Boost et ROG Boost OC pour les GPU XG Mobile NVIDIA.

Correction de bug : amélioration de la stabilité générale d'Armoury Crate SE.

Correction de bug : résolution d'un problème où les captures d'écran et les vidéos enregistrées n'apparaissaient pas dans la bibliothèque multimédia.

Correction de bug : résolution d'un problème où le bouton gauche ne permettait pas d'ouvrir le chemin d'accès du fichier de stockage dans la galerie multimédia.

Correction de bug : résolution d'un problème où le ROG Ally n'utilisait pas correctement le XG Mobile (GC31/GC33).

Correction de bug : résolution d'un problème où les paramètres audio n'apparaissaient pas et mise à jour d'ASUS Framework de v4.0.0.4 à v4.0.0.5.

Vous pouvez trouver la ROG Ally chez Boulanger, FNAC, CDiscount ou, plus intéressant actuellement, sur le site du constructeur ASUS (écouteurs ROG CETRA Core + sacoche travel case offerts pour une durée très limitée).