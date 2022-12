RUMEUR sur Final Fantasy XVI : la date de sortie en fuite ?

Parmi les jeux les plus attendus de 2023, Final Fantasy XVI occupe l'une des premières places et chacune de ses apparitions est source d'excitation auprès des joueurs sur la Toile. Le mois dernier, nous avons fait le plein de détails le concernant par le biais de multiples interviews, où nous avons notamment appris que sa date de sortie pourrait bien nous être dévoilée avant la fin d'année. Encore hier, Geoff Keighley annonçait la venue de Naoki Yoshida aux Game Awards pour une présentation spéciale en live, précisant bien qu'il est le producteur de FFXVI alors qu'il occupe aussi le rôle de directeur sur FFXIV. Tout converge pour que nous ayons droit à un nouvel aperçu du jeu à cette occasion et que sa date soit officialisée. En attendant, The Snitch a encore frappé !

in the loneliness of the night

a light blinded my eyes

twenty two grains of sand

and a crystal that protected me

six nations divided

a common language — The Snitch (@insider_wtf) December 1, 2022

Pour bien commencer le mois, il s'est mué en poète, son tweet se traduisant ainsi :

Dans la solitude de la nuit

Une lumière a aveuglé mes yeux

Vingt-deux grains de sable

Et un cristal qui m'a protégé

Six nations divisées

Une langue commune

Quel rapport avec Final Fantasy XVI ? Tout d'abord, la mention d'un cristal et de six nations renvoyant à celles du jeu (bien que techniquement il s'agisse plutôt de cinq nations et le Dominion). De plus, un texte du même genre accompagnait la précédente bande-annonce. Dans tout ça, il faut surtout retenir le « 22 » et le « 6 ». Nous savons que le jeu est attendu l'été prochain et Naoki Yoshida avait même laissé entendre que nous serions surpris qu'il sorte aussi tôt. Effectivement, si FFXVI sort le 22 juin 2023 sur PS5, ce serait une sacrée surprise et une excellente nouvelle pour passer l'été à explorer Valisthéa.

Il ne reste désormais plus qu'à attendre l'officialisation ou non de cette date. Si vous appréciez la licence, Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion n'est plus qu'à quelques jours de son lancement et peut être précommandé à la Fnac pour 59,99 €.