RUMEUR sur Kingdom Hearts : une série en développement chez Disney+

Même si Kingdom Hearts III est censé avoir apporté un point final à l'histoire débutée avec Kingdom Hearts, la saga ne va pas s'arrêter pour autant. D'autres projets sont en développement, dont l'intrigant Kingdom Hearts Dark Road sur mobiles.

Et il se pourrait que la licence dépasse bientôt les frontières du jeu vidéo pour revenir sous une forme inattendue. We Got This Covered assure en effet savoir que Disney+ serait actuellement en train de développer une série Kingdom Hearts ! Aucune précision supplémentaire n'est donnée sur le format, l'histoire, ou le fait qu'il s'agisse d'animation ou de live-action (même si la première option paraît quand même bien plus crédible), mais il se pourrait donc bien que Sora, Donald et Dingo repartent pour des aventures en feuilleton sur le SVOD d'ici quelque temps.

L'idée paraît un peu folle, mais la franchise étant après tout assez populaire, et le concept même de voir des personnages voyager à travers les mondes de Disney pourrait séduire les profanes. Comme le relève WGTC, étant donné le lore très important des jeux vidéo, il s'agirait probablement d'un reboot revisitant la saga pour permettre à chacun de s'y plonger sans prérequis. Le site semble d'ailleurs avoir confiance en sa source, qui lui avait déjà rapporté le développement de séries Ms. Marvel et She-Hulk avant leur officialisation. Pour le moment, nous sommes obligés de les croire sur parole, car Disney+ n'a encore rien annoncé d'officiel à ce sujet.