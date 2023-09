RUMEUR sur le PlayStation Plus : déjà deux jeux en fuite pour octobre 2023, du lourd en vue

La fin du mois approche déjà et c'est donc ce mercredi que Sony Interactive Entertainment devrait comme à son habitude dévoiler la liste des jeux qui seront proposés gratuitement aux abonnés PlayStation Plus en octobre. Sauf que comme d'habitude, le leaker billbil-kun en a fait fuiter une partie sur Dealabs. Et malgré son avis sur Twitter qui faisait référence à la justification de la hausse de prix des abonnements à l'année, la qualité sera bien au rendez-vous pour au moins l'un des deux jeux dont il a partagé le nom !

Ainsi, nous devrions pouvoir récupérer The Callisto Protocol, le très bon survival-horror signé Striking Distance Studios, et Farming Simulator 22, qui pour le coup est bien plus ancien et plaira surtout à un public de niche qui risque fort de déjà le posséder. Pour découvrir l'identité du troisième jeu de la sélection d'octobre, il faudra patienter jusqu'à la révélation de Sony Interactive Entertainment. En attendant, vous pouvez toujours récupérer les trois productions offertes en septembre jusqu'au 2 octobre au soir.

