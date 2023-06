RUMEUR sur le PlayStation Plus : les jeux de juillet 2023 en fuite

Nous sommes le dernier mercredi du mois et vous savez donc ce que cela veut dire. Dans quelques heures, Sony Interactive Entertainment communiquera au sujet des jeux qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus en juillet dans le cadre de leur souscription, peu importe la formule, venant succéder à ceux de juin. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, la liste de ces titres a fuité, merci le leader français billbil-kun via Dealabs. Alors, de quoi vous faire passer ce début d'été devant votre console ?

Eh bien, si l'ambiance de la Guerre froide et les FPS sont votre truc, et que vous n'y avez pas déjà joué à sa sortie, l'offre de Call of Duty: Black Ops Cold War devrait à n'en pas douter vous ravir. En quête d'ambiance sombre ? Alan Wake premier du nom devrait vous coller quelques frissons en attendant sa suite, un bon moyen de faire découvrir la licence à un nouveau public. Enfin, si vous recherchez une aventure onirique et que vous aimez les renards, Endling - Extinction is Forever pourra vous intéresser. Dans tous les cas, ils seront jouables à la fois sur PS4 et PlayStation 5.

Bien évidemment, même si son palmarès le fait rarement mentir, il faudra encore patienter avant d'être fixé. Comme d'habitude et si besoin, des cartes PSN sont en vente chez Micromania.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en juin 2023 dévoilés, le streaming de jeux PS5 en approche