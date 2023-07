RUMEUR sur le Pokémon Presents : une nouvelle présentation des jeux de la licence à venir début août

Les fans de la licence Pokémon vont en partie avoir le regard tourné vers les World Championships 2023 de Yokohama le mois prochain, mais il se pourrait qu'un autre rendez-vous soit proposé sur la Toile, un Pokémon Presents. Le dernier en date remonte à février dernier lors du Pokémon Day 2023 et a justement été l'occasion d'annoncer le duo de DLC réunit sous l'intitulé Le trésor enfoui de la Zone Zéro pour Pokémon Écarlate et Violet, qui s'est depuis remontré lors du récent Nintendo Direct, ce qui est assez rare pour être noté, avec en plus la révélation en bonne et due forme du spin-off Le Retour de Détective Pikachu. Ainsi, une nouvelle présentation pourrait prochainement nous en reparler et ce ne sont pas des paroles en l'air venant de soi-disant leakers, puisque des preuves vont dans ce sens.

En effet, l'admin du site français Pokekalos (EternalStay) a remarqué que l'un des prochains Appels Duo de Pokémon Masters EX avec Menzi débuterait non pas à 8h00, mais à 15h00 le mardi 8 août. Et que se passe-t-il souvent à cette heure-là ? Oui, la diffusion de présentations par The Pokémon Company. Pour aller plus loin, il a partagé le visuel ci-dessous montrant des lignes de code provenant d'une mise à jour de ce même jeu, indiquant plusieurs « timestamps », dont l'un associé à une « Campaign_PokemonPresents ». En rentrant ce dernier dans un convertisseur, « 1691499600 » devient ainsi « 08/08/2023 15:00:00 ». Le doute n'est donc pas vraiment permi.

L'an dernier, un Pokémon Presents avait été diffusé début août, alors tout cela n'aurait rien de vraiment étonnant. Nous pouvons également nous attendre à ce que les autres jeux mobiles de la licence fassent aussi une apparition, bien que cela ne soit jamais l'attrait principal pour les joueurs.

Bref, il ne reste plus qu'à attendre une officialisation, qui n'arrivera sans doute pas avant la veille, ou avec un peu de chance dès la semaine prochaine.