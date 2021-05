RUMEUR sur Square Enix : un nouveau Final Fantasy exclusif à la PS5, un jeu Eidos cross-gen et bien plus à l'E3 2021

À l'approche de l'E3 2021, qui aura lieu en ligne du 12 au 15 juin prochains, le bal des rumeurs en tout genre va s'accélérer, malgré l'absence d'un évènement physique pour faire fuiter de gros projets avant l'heure comme nous en avions l'habitude chaque année. Nous savions déjà que Square Enix sera présent et l'éditeur pourrait bien nous faire rêver comme jamais à cette occasion à en croire un insider, enfin surtout les joueurs PlayStation et à plus forte mesure les possesseurs d'une PS5.

L'internaute connu sous le nom de Navtra ayant déjà vu juste à bien des reprises par le passé, ses récents commentaires ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd et ont de quoi bien nous intriguer. Pour commencer, Square Enix aurait prévu de reparler lors de l'E3 2021 de ses projets déjà bien connus, à savoir Final Fantasy VII Remake Intergrade qui viendra juste de sortir, Final Fantasy XVI (des nouvelles étaient promises pour cette année) et Final Fantasy XIV: Endwalker, même si nous voyons mal ce qui pourrait être montré lors d'un live général plusieurs mois avant la sortie sans rentrer dans les détails...

Mais le plus intéressant, c'est que l'éditeur aurait dans ses cartons un autre jeu Final Fantasy exclusif à la PS5 et une nouvelle production d'Eidos qui sortirait donc à la fois sur l'ancienne génération de consoles (PS4 et Xbox One) et la nouvelle (PS5 et Xbox Series X | S), et sans doute aussi sur PC.

Je ne connais pas leur calendrier exact de l'E3, mais je devine en fonction de la connaissance des jeux qu'ils ont en développement, de leur degré d'avancement et de leurs dates de sortie cible. Alors, prenez-le avec des pincettes. Je crois que nous aurons deux révélations majeures de SE en juin : un titre FF (Final Fantasy, NDLR) exclusif sur PS5 et un titre Eidos cross-gen.

La branche principale, Eidos Montréal, n'étant plus créditée du côté de Marvel's Avengers depuis un moment au profit de Nixxes, il est évident qu'il a arrêté les frais de ce côté. Ce qui est sûr, c'est qu'Eidos Montréal travaille bien sur au moins un projet non annoncé avec la participation de la scénariste Olivia Alexander, en témoigne son profil LinkedIn, et qu'il ne s'est jamais caché d'avoir un autre jeu en cours de production en 2018, un article d'un journal canadien évoquant même cinq titres en développement en septembre 2020 (Marvel's Avengers devait sans doute être inclus). S'agit-il du prochain Tomb Raider, le studio ayant aidé Crystal Dynamics par le passé jusqu'à mener le développement de Shadow of the Tomb Raider, ou bien ce bon vieil Adam Jensen fera-t-il enfin son retour ? Est-ce que la rumeur autour d'une adaptation des Gardiens de la Galaxie se confirmera enfin ou l'idée a-t-elle été abandonnée depuis un moment ? Les possibilités sont diverses et variées de ce côté.

Concernant ce possible nouveau Final Fantasy, il viendrait donc s'ajouter à la liste des exclusivités (temporaires ?) de la PS5. Avec FFXVI déjà en chantier, à quoi pouvons-nous nous attendre ? Eh bien, déjà, pas à un jeu aussi poussé que ce dernier ou Forspoken, mais qui serait tout de même plus important qu'un remaster ou un World of Final Fantasy. Bon, cela ferme donc sans doute la porte à une suite de cet agréable cross-over. Pas de Dissidia non plus à priori puisqu'il s'agirait d'un RPG. Square Enix va-t-il lancer un nouveau genre de spin-off de sa saga ou relancer une série en sommeil à l'instar de Crystal Chronicles ? Vous l'aurez compris à la miniature de cet article provenant de la fin secrète de Type-0 HD, nous serions bien chaud pour un nouveau « Type-x » si l'idée n'a pas été totalement mise de côté après le départ d'Hajime Tabata.

La présentation de l'E3 2021 de Square Enix devrait donc valoir le détour, espérons que nous ne soyons pas déçus désormais.