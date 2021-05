RUMEUR sur Starfield : de nouvelles vieilles images en fuite, le titre sera bien exclusif aux Xbox et PC

C'est lors de l'E3 2018 que nous avons découvert l'existence de Starfield, la prochaine aventure intergalactique de Bethesda Game Studios, l'équipe derrière les The Elder Scrolls et les derniers Fallout. Depuis, en dehors de micro bribes fournies par les développeurs, c'est le silence total autour du projet. Et il faut donc compter sur les fuites pour se faire une idée de ce qu'il nous réserve.

Des images issues d'une version jouable de 2018 avaient fuité il y a quelques mois, et voilà que d'autres à priori issues de la même build viennent d'être partagées par des inconnus sur les réseaux sociaux. Elles montrent une vue à la première personne, mais aussi une vue TPS (seulement pour le développement ?), ainsi qu'un vaisseau détaillé. Leur véracité a été confirmée par SkullziTV, réputé pour avoir des sources proches de Bethesda, qui rapporte au passage que Starfield aura des factions nommées The Black Fleet et Space Nation Alliance, qu'une jauge de gravité sera présente sur l'ATH et que les vaisseaux possèderont des sorties différentes pour nous permettre de nous extraire correctement selon les conditions extérieures.

L'apparition de ces visuels a d'ailleurs réveillé les rumeurs et les débats autour du retour médiatique et des modalités de Starfield sur la Toile. Jeff Grubb de Venturebeat, journaliste bien renseigné qui s'était déjà exprimé sur le projet en indiquant que ses sources pensaient qu'il serait révélé à l'E3 2021 pour une sortie dès novembre, a lâché une petite bombe au passage. Selon lui, suite au rachat de Bethesda par Xbox Game Studios, Starfield sera bien exclusif aux Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Le débat autour de l'exclusivité des productions de la firme n'a pas encore été tranché, peut-être qu'il le sera avec ce jeu.

