RUMEUR sur la PS5 : la capacité de la batterie de la DualSense révélée par de nouvelles photos en fuite

dommage plus de logo Playstation sur le dessus de la manette ça fait moche ce pavé tactile , au moins là vous avez une vrais PlayStation 4ct nulle la mi-gen de 2013 pour ma part ça a duré que 3 ans j'ai trouvé que les jeux sont un peu problématique sur cette génération j'avais les yeux qui saignent lag a 30fps! je savais même pas que cela pouvait se produirecrash, patch à gogo & console pas silencieuse bref pas top des consoles de plus les jeux sont vraiment retardés pour la prochaine génération car la console n'est pas assez puissante ex GTA6 payday 3 etc....je parle même pas des microtransactions dlc jeux psn de la ps3 etc ....6/10 la ps4je me suis beaucoup plus s'amuser sur la Playstation 3 et psp