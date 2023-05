RUMEUR : The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone et un portage de Schtroumpfs Kart sur de nouveaux supports en fuite

Cette année, Les Schtroumpfs vont fêter leur 65 ans. Les petits êtres bleus de Peyo sont évidemment bien connus de tous depuis le temps et ont encore eu droit ces dernières années à deux jeux vidéo édités par Microids, avec tout d'abord Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille paru fin 2021 sur la plupart des plateformes, puis Schtroumpfs Kart l'an dernier, mais exclusivement sur Switch. Avec un tel anniversaire en approche, l'éditeur a apparemment plusieurs annonces dans sa besace, qui ont fuité ces dernières heures grâce à billbil-kun.

La première est celle d'un portage de Schtroumpfs Kart sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, communiqué officiel du site de Microids à l'appui (qui a été retiré depuis). Le jeu de course d'Eden Games, dont l'annonce l'an dernier avait aussi fuité avant l'heure, sortirait donc le 22 août prochain, quoi qu'en pense le leaker.

L'autre projet en fuite serait une suite à Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, se nommant en anglais The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone. Il sortirait sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, et vous pouvez voir sa jaquette ci-dessus. L'officialisation ne devrait pas tarder à priori, en espérant plus de détails et pourquoi pas un premier aperçu du gameplay.

Si Schtroumpfs Kart - Turbo Edition vous intéresse, il est vendu 49,99 € sur Amazon.