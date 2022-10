Sable : la version PS5 tient sa date de sortie, c'est pour très bientôt

Sable était une belle curiosité dans le milieu des jeux indépendants en 2021, le titre de Shedworks s'inspire notamment des œuvres de l'artiste Jean « Mœbius » Giraud pour nous plonger dans un univers inconnu qui sent bon l'aventure, l'exploration et le sable chaud. Mais le titre n'est disponible que sur PC et Xbox.

Heureusement, le distributeur Raw Fury avait annoncé lors du Tokyo Game Show 2022 que Sable allait être porté sur PlayStation 5, sans plus de précision. Il ne faudra finalement pas attendre très longtemps, car la date de sortie de Sable est fixée au 29 novembre 2022 sur PS5. Comme prévu, le titre inclura quelques nouveautés comme un mini-jeu de pêche, des poissons et insectes à collectionner dans son vivarium, un Angler Mask et des fonctionnalités liées à la manette DualSense.

En attendant la sortie de Sable sur PlayStation 5 dans moins d'un mois, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.