Sabo : trouverez-vous chaussure à votre pied pour vos déplacements en réalité virtuelle ?

La locomotion est un sujet souvent épineux lorsqu'il s'agit de se déplacer en réalité virtuelle. Pour pallier la motion sickness (la nausée), diverses solutions logicielles peuvent être implémentées dans les expériences VR comme la téléportation, le mouvement des bras ou le trottinement.

Il existe aussi différentes alternatives, cette fois matérielles comme les tapis virtuels, à l'instar de l'Omni de Virtuix, des VR Shoes, pour marcher naturellement en faisant du sur place, ou encore du 3dRudder pour se déplacer cette fois-ci en étant assis. La plupart de ces solutions tendent à améliorer l'expérience VR afin de rendre nos déplacements plus naturels, plus réalistes qu'avec les joysticks dont disposent nos contrôleurs.

C'est en ce sens que le projet Sabo, porté par Robin Exbrayat, étudiant à l'école de design Nantes Atlantique, est intéressant. Rencontré lors du salon Laval Virtual, il nous a fait tester son prototype de chaussure connectée permettant de s'affranchir des contrôleurs pour se déplacer.

Sabo a pour objectif d’améliorer l’expérience des utilisateurs dans la réalité virtuelle. Pour cela, j’ai transféré la gestion des déplacements, initialement réalisée par les mains, à celle des pieds afin d’être au plus proche de la réalité. Étant soulagé de cette contrainte, l’usage devient plus intuitif, offrant ainsi la possibilité de développer de nouveaux outils dédiés aux mains. - Robin Exbrayat

Nous avons pu tenir le fameux prototype entre nos mains, mais aussi le chausser à l'un de nos pieds. Nous ne tiendrons pas compte du design du produit dans sa phase de développement, car comme nous l'a confié son créateur, l'assemblage est très sommaire. Sur le stand, nous pouvions cependant voir affiché ce qui pourrait s'apparenter au produit tel qu'il sera une fois terminé avec un look plus sexy et un form factor plus réduit.

Pour le reste, le Sabo fonctionne de la manière suivante : un joystick est embarqué dans une semelle posée sur plateau. Le tout est mobile pour que notre pied, une fois chaussé, puisse se mouvoir dans tous les sens. La chaussure est équipée d'un dispositif sans fil couplé au Meta Quest, présenté lors de la démo, qui est reconnu comme un contrôleur à part entière.

Sabo propose trois types d'interactions : Choisir une direction ;

Avancer, reculer et se décaler sur les côtés ;

Déclencher une action comme un saut ou ouvrir un menu.

Voilà pour la théorie. Nous avons pu nous essayer à ce nouveau mode de locomotion et le résultat est convaincant. Le créateur nous annonce tout de même qu'une phase d'adaptation est nécessaire pour que nous nous accommodions à ce nouveau contrôleur tout en nous efforçant de ne plus toucher aux joysticks avec les pouces. Passé les premières galères, il devient plaisant de déléguer nos déplacements sur l'un de nos pieds. Nous ressentons en effet cette nouvelle liberté au niveau des mains. Nous pouvons avancer tout en tournant la tête de manière plus naturelle et en nous targuant de n'utiliser les contrôleurs que pour interagir avec l'environnement. Cependant, pour effectuer un demi-tour, il est nécessaire de se retourner soi-même. La démo présentée sur le salon nous faisait nous déplacer d'un point A à un point B dans une forêt aux airs de fantasy, tout en esquivant les créatures sur notre chemin.

Essai plutôt réussi et convaincant, nécessitant cependant un réel temps d'apprentissage pour en profiter pleinement et se rendre compte du potentiel, ce qui n'est pas toujours le cas lors des salons. Le produit va avoir le temps d'évoluer et d'être peaufiné, et qui sait, nous le retrouverons peut-être bientôt à l'achat. En tout cas c'est tout ce que nous souhaitons à Robin.

Le concept du Sabo apporte un certain confort pour les personnes ne disposant que de petits espaces de jeux et voulant se déplacer de façon un tant soit peu plus naturelle. Ce projet pourra aussi profiter aux personnes en situation de handicap souhaitant se mouvoir en réalité virtuelle dans des expériences axées sur l'exploration, mais ne pouvant utiliser pleinement le haut du corps et donc les contrôleurs.

