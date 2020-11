Sackboy: A Big Adventure, bonne humeur et vilain méchant dans le trailer de lancement, plusieurs conseils donnés pour bien débuter

C'est aujourd'hui qu'est sortie la PS5 de Sony Interactive Entertainment dans plusieurs pays à travers le monde, mais pas encore en Europe. Comme titre de lancement cross-gen en provenance des PlayStation Studios, nous retrouvons Sackboy: A Big Adventure, un titre qui transpire la joie de vivre et qui devrait plaire aux petits comme aux grands. Si vous n'étiez pas encore convaincus avec sa précédente vidéo, voici pour vous sa bande-annonce de lancement mettant le scénario à l'honneur et le vilain Vex.

Dans le même temps, le directeur du design Ned Waterhouse de Sumo Digital a partagé quelques conseils sur le PlayStation Blog, tout en présentant les défis des Chevaliers maillés déjà évoqués par nos confrères anglophones.

DÉFIS DES CHEVALIERS MAILLÉS

Dans Sackboy: A Big Adventure, notre minuscule héros en laine entreprend un voyage épique pour contrecarrer les plans diaboliques de l’infâme Vex, qui cherche à transformer Patchwork Monde en parc d’attractions cauchemardesque.

Dans sa quête, Sackboy est assisté de Scarlet, dernière survivante des Chevaliers maillés. Les membres de cet ordre ancestral sont les protecteurs de Patchwork Monde. En tant que mentor de Sackboy, Scarlet lui demande de relever une série de défis destinés à tester son courage et ses aptitudes afin de prouver qu’il est digne de devenir un Chevalier maillé.

Les défis des Chevaliers maillés font partie des niveaux les plus exigeants du jeu. Dans ces épreuves d’arcade au rythme effréné, vous ne disposez que d’une seule vie pour terminer une périlleuse course d’obstacles le plus rapidement possible.

Dans un premier temps, vous pourrez découvrir 15 défis. Venez-en à bout et décrochez au minimum une médaille de bronze dans chacun d’entre eux pour déverrouiller l’ultime épreuve du jeu : Très haute couture ! Dans ce dernier défi, vous n’aurez qu’une seule vie pour triompher d’une course d’assaut de 10 minutes qui mettra vos nerfs à rude épreuve.

Tout joueur suffisamment doué pour remporter la Très haute couture se verra offrir une tenue ultra-rare en récompense.

À présent, voilà mes principaux conseils pour dompter les épreuves, dominer la Très haute couture et prouver votre valeur en tant que Chevalier maillé.

Conseil n°1 : Défiez la gravité : voletez

Nouvelle technique dans le répertoire de Sackboy, Voleter lui permet de faire un pied de nez à la gravité et de planer plus longtemps. Pour voleter, maintenez la touche de saut lorsque vous êtes en l’air. Voleter vous permet de sauter plus loin, c’est parfait pour éviter les dangers mobiles.

Conseil n°2 : Vous irez plus vite en roulant qu’en courant

Le petit bonhomme a appris à rouler ! Vous pouvez rouler indéfiniment en martelant la touche… euh… eh bien, la touche Rouler. S’il existe une chose que tout aspirant speed runner rouleur se doit de savoir, c’est que Sackboy avance plus vite en roulant qu’en courant. Si vous cherchez à battre des records de vitesse, pensez donc à faire un usage intensif de ce mouvement. (Vous pouvez également conclure un saut par une roulade pour atterrir un peu plus loin. Mais chut, c’est un secret.)

Conseil n°3 : Esquivez pour éviter les dangers

Sackboy maîtrise un autre nouveau talent : l’esquive. Esquiver permet à Sackboy d’éviter rapidement toutes sortes d’attaques et de dangers. Pour esquiver, inclinez le joystick gauche dans la direction opposée au danger et appuyez sur la touche Rouler.

Conseil n°4 : Les bonus de temps à collecter n’en valent pas toujours la peine

Lors de ces défis, vous aurez la possibilité de collecter des bonus de temps qui enlèveront quelques précieuses secondes au chrono. Attention, cependant, car vous devrez dévier de votre itinéraire pour récupérer certains de ces bonus, et si vous souhaitez terminer le niveau en un temps record, un détour risque de vous faire perdre… du temps.

Conseil n°5 : Enchaînez les mouvements pour planer plus longtemps

Peut-être le plus important de tous mes conseils. En l’air, Sackboy peut voleter, plonger, gifler et tourner pour sauter plus loin. Vous pouvez combiner une partie ou l’intégralité de ces mouvements pour couvrir de plus longues distances.

Conseil n°6 : Prendre des raccourcis n’est pas seulement autorisé, mais encouragé !

Chaque course contient des raccourcis qui vous permettront de franchir la ligne d’arrivée plus rapidement. Ouvrez l’œil pour repérer la moindre opportunité de sauter un passage. Vous pensez pouvoir tenter un saut à un endroit précis ? Allez-y ! Roulez pour accumuler de la vitesse, sautez, voletez et enchaînez d’autres mouvements pour parcourir de plus grandes distances et trouver le meilleur itinéraire vers la ligne d’arrivée.

Conseil n°7 : Le chrono ne se déclenche qu’au moment où vous franchissez la ligne

Le chrono ne se lance que lorsque vous vous lancez. Choisissez soigneusement votre moment.