SaGa Frontier Remastered : une date de sortie et de nouveaux visuels pour la remastérisation de ce classique du JRPG

La licence trentenaire SaGa a bien été remise en avant ces dernières années par Square Enix, qui a ainsi sorti en Occident différents épisodes, à savoir Romancing SaGa 3, SaGa Scarlet Grace: Ambitions, Romancing SaGa Re;univerSe, ainsi que Collection of SaGa: Final Fantasy Legend. Les fans de jeux de rôle japonais ont donc eu de quoi faire, même si l'absence de versions physiques est dommage pour les titres où il serait possible d'en proposer. Le prochain épisode sur la liste est le bien nommé SaGa Frontier Remastered, dévoilé en fin d'année dernière et qui s'est trouvé une date de sortie à l'occasion du Nintendo Direct de cette nuit.

L'attente ne sera plus très longue et beaucoup moins que prévu d'ailleurs, puisque la date de sortie est passée de l'été 2021 au 15 avril sur PS4, Switch, PC (Steam) et mobiles sous iOS et Android. Il sera vendu 24,99 € dans les différentes boutiques en ligne et les précommandes ouvriront dès le mois prochain. La courte vidéo diffusée dans le Direct japonais permet d'apprécier à nouveau cet univers de science-fiction et fantasy impliquant huit personnages principaux pour tout autant d'histoires différentes. Pour rappel, Fuse, le huitième protagoniste, a été ajouté pour l'occasion et de nouvelles scènes seront à découvrir, coupées du titre d'origines avec Asellus par exemple, de quoi même faire le bonheur des connaisseurs. Vous pouvez apprécier le travail de remastérisation à travers les visuels ci-dessous :

Sachez également que Romancing SaGa Re;univerSe va bénéficier de bonus de connexion spéciaux cette bonne nouvelle. Vous pouvez d'ailleurs écouter et vous procurer l'OST de cet épisode sur Amazon.