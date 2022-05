SD Gundam Battle Alliance : une bande-annonce bourrée d'action pour dévoiler la date de sortie, les bonus de précommande et l'édition Deluxe

En février dernier, Bandai Namco dévoilait un certain SD Gundam Battle Alliance, un Action-RPG dans lequel des équipes de trois petits mechas prendront part à des missions. Il a redonné de ses nouvelles cette nuit à l'occasion du Gundam Game Fest, une présentation dédiée aux jeux de la licence, avec une longue bande-annonce dévoilant notamment sa date de sortie.

La vidéo fait un rapide point sur le scénario sur fond d'histoire à corriger, prétexte à la rencontre entre les différents univers Gundam et qui a de quoi faire penser à Xenoverse, puis s'attarde sur le gameplay et l'amélioration de nos unités. Par ailleurs, plusieurs robots et pilotes avaient précédemment été confirmés au roster :

RX-78-2 Gundam avec Amuro Ray (Tōru Furuya) (Mobile Suit Gundam) ;

RX-77-2 Guncannon avec Kai Shiden (Toshio Furukawa) (Mobile Suit Gundam) ;

RX-75 Guntank avec Hayato Kobayashi (Hideki Nakanishi) (Mobile Suit Gundam) ;

RGM-79 GM (Mobile Suit Gundam) ;

MS-06F Zaku II (Mobile Suit Gundam) ;

MSZ-006 Zeta Gundam avec Kamille Bidan (Nobuo Tobita) (Mobile Suit Zeta Gundam) ;

F91 Gundam F91 avec Seabook Arno (Kōji Tsujitani) (Mobile Suit Gundam F91) ;

XXXG-00W0 Wing Gundam Zero avec Heero Yuy (Hikaru Midorikawa) (Mobile Suit Gundam Wing) ;

RX-0 Unicorn Gundam avec Banagher Links (Kōki Uchiyama) (Mobile Suit Gundam Unicorn) ;

ZGMF-X10A Freedom Gundam avec Kira Yamato (Sōichirō Hoshi) (Mobile Suit Gundam SEED) ;

GN-0000+GNR-010 00 Raiser avec Setsuna F. Seiei (Mamoru Miyano) (Mobile Suit Gundam 00) ;

ASW-G-08 Gundam Barbatos 6th Form avec Mikazuki Augus (Kengo Kawanishi) (Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans).

La bande-annonce introduit également un mecha inédit créé pour l'occasion, le Gundam Latreia, designé par Kyōryū Kuramochi. Et comme bien souvent avec les jeux du genre, une chanson thème peut être entendue à la toute fin, Timeless Universe interprétée par Powerless feat. ShishiGami.

SD Gundam Battle Alliance sortira donc le 25 août prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). En guise de bonus de précommande, les joueurs recevront le pack SD Gundam World Sangoku Soketsuden incluant trois unités, le Liu Bei Unicorn, le Sun Quan Astray et le Cao Cao Wing, ainsi qu'un pack Départ rapide donnant directement accès au Gundam RX-78-2, au Knight Gundam et au Musha Gundam, en plus d'offrir 5 000 tickets de capital et l'élément Masque de Char Aznable (combat rapproché/polyvalence/tireur).

Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire sur Gamesplanet au prix de 44,99 € au lieu de 49,99 € pour l'édition standard. Sur console, il faudra débourser 59,99 €. Une édition Deluxe coûtant elle 74,99 € sur PC et 84,99 € sur les autres plateformes inclura en plus le Season Pass et l'accès anticipé au Command Gundam. Voici la liste des différents DLC qui sortiront après le lancement :

Season Pass :

Pack unités et scénario 1 : 2 nouvelles missions de scénario, 2 unités jouables supplémentaires ;

Pack unités et scénario 2 : 2 nouvelles missions de scénario, 2 unités jouables supplémentaires ;

Pack unité et scénario 3 : 2 nouvelles missions de scénario, 3 unités jouables supplémentaires ;

Bonus du Season Pass : Pack de matériaux de dépassement de limite 1.

De nombreux visuels sont disponibles en page suivante.