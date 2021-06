Sea of Thieves : la bande originale regroupée sur 3 vinyles chez iam8bit

Sea of Thieves a entamé en mars dernier sa troisième année, autant dire que malgré un lancement compliqué, le titre de Rare poursuit une belle aventure. Le jeu nous emmène pour rappel sur les mers pour incarner un pirate, dénicher des trésors et affronter des squelettes maléfiques, des expéditions qui ne sont pas de tout repos.

En plus de proposer une direction artistique vraiment belle, Sea of Thieves dispose d'une bande originale composée par Robin Beanland plongeant immédiatement les joueurs dans cet univers de piraterie. Et justement, ces musiques vont être regroupées dans une édition triple vinyles dévoilée cette semaine par iam8bit. Le coffret inclut trois disques colorés en rouge, orange et bleu, mais également un livre narratif illustré par Vivian Shih en couverture rigide de 24 pages, et des artworks de pochettes signées Haley « bbanditt » Wakefield. Des paper craft en pop-up sont même là pour être posés aux centres des disques et créer de petits dioramas.

La bande originale de Sea of Thieves sur trois vinyles est proposé à 99,99 $ sur le site de iam8bit. Vous pouvez également retrouver Tales From The Sea of Thieves à 25,85 € sur Amazon.

