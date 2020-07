Shadow Warrior : une bande-annonce teasée, un troisième jeu en vue ?

Shadow Warrior est sorti à l'origine en 1997, ça date, mais la franchise a connu un second souffle en 2013 grâce à Flying Wild Hog et Devolver Digital, deux studios qui se sont retrouvés en 2016 pour un second opus. Et visiblement, la licence n'est pas oubliée, le compte Twitter de la franchise vient de se réveiller et tease les joueurs avec deux images :

Il n'y a ici pas vraiment de place au doute, quelque chose d'important se prépare et nous devrions découvrir une bande-annonce très prochainement, sans doute pour un Shadow Warrior 3. Et ça tombe bien, car l'éditeur Devolver Digital organisera le 11 juillet prochain son Devolver Direct 2020 pour notamment dévoiler de nouveaux jeux, nous devrions découvrir le nouveau titre de Flying Wild Hog dans quelques jours seulement.

Si vous aviez raté le retour de la franchise, Shadow Warrior est vendu 35,9 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST - Shadow Warrior 2 : n'est pas Borderlands qui veut