Shadowman: Darque Legacy, une nouvelle adaptation du comics dévoilée avec un teaser

Les joueurs connaissent sans doute déjà Shadow Man, le jeu d'action et d'aventure d'Acclaim sorti à la fin des années 2000 (puis plus récemment en version Remastered), qui était adapté des comics de Valiant. Eh bien, la franchise va faire son retour en jeu vidéo avec Shadowman: Darque Legacy, développé par Blowfish Studios.

Shadowman: Darque Legacy nous proposera une histoire inédite, écrite en partenariat avec Valiant Entertainment. Les joueurs suivront Jack Boniface, un jeune Shadowman capable de s'aventurer entre les mondes des vivants et des morts. Il va devoir protéger cet héritage face à des ennemis, comme des cultistes fanatiques, des brutes, des nécromanciens ou encore de sombres créatures, dans des combats déjà présentés comme difficiles. Les joueurs auront à leur disposition plusieurs armes pour réaliser des exécutions brutales et pourront également explorer le Liveside comme le Deadside. Il faudra d'ailleurs passer d'un monde à l'autre pour résoudre quelques énigmes environnementales, tandis qu'un système de progression RPG-lite pour améliorer son personnage et débloquer des compétences sera de la partie.

Shadowman: Darque Legacy n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Shadow Man Remastered à 10,49 € sur GOG.com.