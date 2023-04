Shame Legacy : une Cult Edition physique annoncée et datée pour PS5

Le mois prochain sortira Shame Legacy, un jeu d'horreur développé par Fairyship Games et Revenant Games, et édité par Destructive Creations, qui nous plongera dans un étrange village occupé par un culte lors du XIXe siècle. Le titre arrivera à la fin du mois sur PC, PlayStation et Xbox, mais peu après, il aura aussi droit à une édition physique.

Meridiem Games s'est associé avec les studios afin de concevoir, éditer et distribuer une Cult Edition de Shame Legacy, uniquement sur PlayStation 5, avec une date de sortie fixée au 5 juin, soit six jours après le lancement en version numérique. Cette édition physique inclura un boîtier et une carte postale en métal, en plus du jeu sur Blu-ray évidemment. Microids Distribution France se chargera de la distribution en France, tout est dans le nom, et il nous partage une présentation du jeu :

Shame Legacy est un survival-horror à la première personne qui se déroule dans un village cultiste du 19e siècle. Vous devez tenter de survivre en utilisant des mécanismes de furtivité et d'évasion, en résolvant des énigmes et en découvrant votre lien avec la situation mystérieuse dans laquelle vous vous trouvez. Pendant ce temps, un danger inquiétant se profile à l'horizon... Vous vous réveillez confus dans l'équivalent d'une convention de gestion de la colère du 19e siècle, et vous vous rendez rapidement compte que : 1. une chasse est en cours, et 2. vous êtes la proie qu'ils chassent. L'héritage de votre famille semble vous avoir rattrapé, mais peut-être pas de la manière à laquelle vous vous attendiez. Apparemment, recevoir un héritage n'est pas toujours synonyme de yachts de luxe. Si vous souhaitez survivre et percer le mystère, vous devez vous déplacer silencieusement et éviter tout contact. Les villageois sont partout, à votre recherche, et ils vous tomberont dessus très vite s'ils vous voient ou vous entendent... Vos capacités mentales vous seront utiles pour résoudre les énigmes. Tout comme votre canne, qui sert également d'arme défensive pour repousser les attaques des villageois. Une approche très écologique de l'optimisation des ressources. Se faire repérer n'est pas forcément la fin du monde si l'on est assez rapide et que l'on sait garder son sang-froid. Si vous venez de vous réveiller, le médecin du village aura des choses à dire sur votre état de santé et votre résistance au stress. Si vous êtes au bord du gouffre, il y a toujours un moyen de vous soulager. Avertissement : il ne s'agit pas d'une publicité pour des médicaments.

La date de sortie de Shame Legacy est fixée au 30 mai 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S en version numérique, puis au 5 juin prochain en Cult Edition physique sur PlayStation 5 uniquement. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.