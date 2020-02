Shenmue III : date de sortie et visage connu pour le DLC Story Quest Pack

Shenmue III aura mis du temps à arriver sur nos consoles, mais Ys Net ne se fait cependant pas prier pour enchaîner les DLC.

L'extension Battle Rally nous invitait le mois dernier à des courses spéciales avec Ryo Hazuki, Wuying Ren ou Wei Zhen. Le prochain DLC s'appelle Story Quest Pack, et mettra encore une scène une vieille connaissance du héros et des joueurs : Zhang Shugin, l'assistant de Yuanda Zhu. Nous allons vite nous « retrouver embarqués dans une toute nouvelle aventure où les choses sont bien différentes de ce qu'elles semblent être ».

À en croire les premières images, Zhang Shugin fera ce qu'il sait faire de mieux, à savoir se faire capturer et être secouru. Nous saurons pourquoi il a encore été ligoté le 18 février 2020, date de sortie du Story Quest Pack, vendu 5,99 € sur PC et PS4, et bien évidemment compris dans le Season Pass. Pour être complet, notez qu'il faut avoir atteint Niaowu ou posséder une sauvegarde du jeu terminé pour accéder à l'extension.